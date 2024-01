Bertín Osborne se ha pronunciadop tras la muerte de su amigo Paco Arévalo. Después de sus polémicas declaraciones tras su nueva paternidad y afectado por covid, el artista rompió su silencio este jueves en 'En Boca de todos', mostrándose devastado por el fallecimiento del cómico: "‘Fue el primer amigo que tuve en esta profesión, ha sido una vida juntos, hemos convivido muchos años y era como mi hermano".

El cantante contó en el programa de Cuatro que José Luis López 'El Turronero' fue la persona que le comunicó la muerte de Arévalo, desvelando también que tuvo una "bronca por telefóno" con su amigo por sus malos hábitos de vida de la cuál se arrepiente: "Soy una persona que me cuido mucho, que hago deporte y Paco no. Desde la muerte de Elena, su mujer, fue cuesta abajo y se medio abandonó. De repente se ha puesto en 40 kilos más de lo que debería pesar, no andaba porque le dolían las rodillas".

"Le pegué un broncazo. Le dije de todo y no sabes lo que me arrepiento porque le dije 'cualquier día te va a pasar algo y vas a dejar a tu familia...' Cuando me lo contó anoche José Luis casi me da a mí un infarto porque me arrepentí de habérselo dicho", continuó Bertín en el programa de Cuatro. "Los buenos amigos se dicen las cosas malas y las duras", le respondió Nacho Abad desde el plató.

"Desde ese día se cabreó conmigo porque le dije eso. Le dije 'No vas a durar nada. No puedes seguir así. Tienes que andar, adelgazar. Opérate", contó Osborne, mostrándose prácticamente convencido de la causa de la muerte de Arévalo: "Él se ha ocupado de todos, menos de sí mismo. Yo he asumido que es un infarto porque otra cosa no tenía. Ha sido un infarto, te lo digo al 90%. Era el candidato perfecto: un sobrepeso acojonante y no moverse".