Terelu Campos ha enfadado a Lydia Lozano con el titular de su sección en su revista de cabecera.

Lo vio esta mañana, que como cada miércoles, salió una nueva entrega de revistas del corazón en el kiosco.

En esta ocasión, la hija de María Teresa Campos estaba entre sus protagonistas, aunque no ocupa portada.

"Charly, el marido de Lydia, ahora no me mira a la cara", reza el encabezamiento de la sección 'Lo que nunca conté' y que ha despertado la ira de la colaboradora de Sálvame, que no ha dudado en sacar el hacha de guerra con la que tantos años de plató ha compartido.

"Cómo será de aburrido lo que cuenta que tienen que poner esa frase para que pique la gente" ha comentado Lydia Lozano en Twitter, o quien le lleve la cuenta porque, como ya sabemos, la periodista no es muy dada a manejar la redes sociales y se lava las manos cada vez que una de sus publicaciones crea polémica.

Ella bastante tiene con dar las noticias en rigurosa exclusiva, como anunciar la muerte de manzanares siete años después de que se produjera.

Sea como sea, poco ha tardado Lydia Lozano en tirar por tierra el trabajo de Terelu tachándolo de aburrido.

Una crítica profesional más que desprestigia la labor de primogénita de María Teresa y se une a las despiadadas que hizo Kiko Hernández la semana pasada asegurando que nadie quería ya a Terelu como presentadora.