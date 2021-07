Olga Moreno, la concursante más polémica de Supervivientes 2021, continúa imbatible una semana más pese a que ha sido acusada de hacer trampas y de "tongos" con la connivencia de la organización del programa. Sin embargo, durante la gala 13 celebrada durante la noche del jueves 1 de julio se perfiló a la sevillana como posible ganadora del concurso.

Aunque la sevillana agradeció a Jorge Javier Vázquez el trato recibido en el programa, su familia planea denunciar a Telecinco por la supuesta campaña de desprestigio que de la cadena sobre Olga Moreno.

La audiencia de "Supervivientes" lleva semanas alerta. Muchos seguidores del programa de Telecinco estás pidiendo su inmediata cancelación a través de las redes sociales porque aseguran que hay continuos tongos en las pruebas y se quejan del comportamiento de algunos participantes, en especial de la diseñadora.

La denuncia a Telecinco de la familia de Olga Moreno

隆 Basta ya ! Cansados de insultos humillaciones e informacion falsa sobre mis empresas, me he visto obligada a ponerlo en manos de mi abogada.

Os paso un comunicado . Saludos . pic.twitter.com/pQtJmy9673 — raquel moreno (@raquelm27928537) 5 de julio de 2021

Lo anunció Raquel Moreno, su hermana, protagonista de algunas polémicas: amenazó duramente a Carlota Corredera. En esta ocasión, ha acudido a Twitter para compartir un comunicado: "¡Basta ya! Cansados de insultos humillaciones e información falsa sobre mis empresas, me he visto obligada a ponerlo en manos de mi abogada".

El bufete de abogados "condena los ataques sufridos por doña Raque y doña Olga Moreno Obrero y su familia a través de las redes sociales, en especial por la cadena de televisión Telecinco, por sus colaboradores y presentadores, generando odio y radicalizando posturas".

El documento hace hincapié en la serie documental 'Rocío, contar la verdad para seguir viva', conducida por Carlota Corredera se han expresado "opiniones que vulneran el derecho a la presunción de inocencia (delito tipificado en el artículo 23), al derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen (artículo 18), injuriando y calumniando reiteradamente a Olga Moreno y su dignidad personal".

Los abogados alegan que, además, como consecuencia Raquel Moreno también ha sido "injuriada y calumniada" en redes y otros medios, "con falsas acusaciones de fraude fiscal", críticas, insultos y faltas de respeto por defender a su hermana en Supervivientes.

"De no cesar los ataques, este despacho tiene instrucciones expresas de adoptar las medidas legales que pongan fin a ello [...] contra las productoras, sus colaboradores, presentadores o cualquier otro que en redes sociales injurie, calumnie, difame a doña Raquel, doña Olga Moreno o algún miembro de su familia", concluye el comunicado.

La pol茅mica y la preocupaci贸n de Olga Moreno en Honduras

La concursante se mostró preocupada por la repercusión de sus participación en el programa de televisión dijo sentir "miedo" a volver a España: "Me van a matar por hablar", sentenció Olga Moreno entre lágrimas.

La inesperada llegada a la isla de Sandra Pica, que reveló gravísimos secretos del exterior a los concursantes influyó en el comportamiento de Olga Moreno, que conoció por ella el calado mediático actual de su familia.

Esto no parece preocupar a la participante, que la noche del 31 de mayo volvió a protagonizar el debate de "Supervivientes 2021" por hablar de su vida personal: “este lunes es mi aniversario. 22 años y no me he separado en la vida. Imagínate lo penúltimo de meterlo en la cárcel”.