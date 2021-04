“Un asunto de celos”. Así presentaban en un programa de televisión los motivos de la ruptura entre Lucía, de 20 años, y Raúl, de 27. Él había contactado insistentemente con el programa Land Rober Tunai Show de la TVG para, en lo que entendieron como un alarde de “romanticismos”, pedirle perdón y una segunda oportunidad. Sin embargo, el intento de sorpresa fue una encerrona en toda regla.

Desde el primer momento en el que el Roberto Vilar comenzó a charlar con la joven, ella dejó claro que no quería ver ni hablar con su expareja. “Se le ve superenamorado” apuntaba el presentador mientras el nerviosismo y la incomodidad de la chica no dejaban de crecer. “Lo qué paso solo lo sabéis vosotros claro […] lo primero que dijo es que iba pedir perdón” insistía mientras aparecía sobreimpresionado el mensaje “vamos a saber si la exnovia de Raúl le da una segunda oportunidad”, dando por buena la premisa de que era el amor el que “tenía que triunfar”.

Pese a lo complicado de la situación, Lucía trató de capear el temporal y zanjar el tema apuntando a un problema grave de celos detrás de su ruptura un mes atrás. Sin embargo, no terminaron de darle tregua hasta que la joven no pudo más. Tras un buen rato sometida a preguntas decidió poner sobre la mesa todo lo que había ocurrido: “¿Estarías con una persona que después de un mes te controla el móvil, te hace perder todos los amigos o un trabajo estupendo? Yo tardé un año y medio en darme cuenta, pero no voy a volver atrás.”

Ante lo grave de la situación, un panorama que en ningún momento valoraron antes de poner en marcha la encerrona, Vilar comenzó a disculparse con la joven, que comenzó a llorar: “Tienes que perdonar que te hagamos pasar por todo esto, no sabíamos nada” “esta torpeza nuestra al menos ha servido para que expliques una realidad que no puede pasar” “esto es mejor que cualquier campaña de concienciación” o “eres maravillosa” fueron algunas de las palabras que le dirigieron para tratar de calmarla, pero el mal trago ya no se podía volver atrás.

Las reacciones desde diferentes colectivos no se han hecho esperar.

Os medios temos un papel esencial no rexeitamento das ideas que sustentan e banalizan a violencia machista. Non é aceptable que a @crtvg acolla contidos nos que se pretende reunir unha muller coa súa exparella contra a súa vontade, como fixo o programa @LandRoberTVG — xornalistas (@xornalistas) 9 de abril de 2021

Vémonos na obriga de denunciar ante @igualdadenarede o atropelo vivido onte por unha muller no programa @LandRoberTVG.

Asistimos a unha clara violación da intimidade dunha muller e á banalización de comportamentos machistas en prime time na televisión pública.



Abrimos fío 🧵👇 pic.twitter.com/K7DyaZ5Kfs — Xornalistas Galegas (@asxornalistas) 9 de abril de 2021

Disculpas

Hoy Roberto Vilar pedía disculpas y daba sus explicaciones en el programa que presenta diariamente en el canal público en horario de tarde.

Desde CTV Producciones Audiovisuales han emitido un comunicado discrepando del tratamiento dado al contenido del que, explican, la TVG solo tuvo conocimiento del resultado final durante su emisión.

