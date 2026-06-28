Pedro Mina

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Lori Meyers: «Cambian los formatos, pero la música es música y siempre funciona»

Alfredo Núñez, Alejandro Méndez y Antonio López componen el grupo granadino Lori Meyers. Con una amplia trayectoria profesional, los artistas hacen un repaso por su carrera y por los cambios en el panorama musical tras actuar en el Muelle de Trasatlánticos de Vigo.