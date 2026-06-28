Secciones

Es noticia
Última hora VenezuelaAudiencia Viguesa 30 añosCoste de los conciertosApuñalamiento mortal CoruñaDisparos en LavadoresFilmin compra la viguesa ElásticaEDITORIAL
instagramlinkedin
Lori Meyers: «Cambian los formatos, pero la música es música y siempre funciona»

Lori Meyers: «Cambian los formatos, pero la música es música y siempre funciona»

Pedro Mina

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Lori Meyers: «Cambian los formatos, pero la música es música y siempre funciona»

Pedro Mina

Añádenos en Google

Alfredo Núñez, Alejandro Méndez y Antonio López componen el grupo granadino Lori Meyers. Con una amplia trayectoria profesional, los artistas hacen un repaso por su carrera y por los cambios en el panorama musical tras actuar en el Muelle de Trasatlánticos de Vigo.

TEMAS

Tracking Pixel Contents