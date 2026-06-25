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Novo premio para o vigués Guillermo de Oliveira e a súa curta «Cara de cona»: mellor montaxe nos premios Fugaz
No filme, actúan Diego Anido, MiloTaboada ou Nancho Novo que dan vida a tres veciños dunha aldea galega
A curta premiada no Festival de Cans «Cara de cona», do director vigués Guillermo de Oliveira, fíxose con outro destacado galardón: o da mellor montaxe nos Premios Fugaz. Estes están dedicados de xeito exclusivo ás pezas de curta duración.
A historia lévanos ata unha aldea da Ribeira Sacra. Alí, o personaxe de Milo Taboada (Moncho) vive tranquilo ata que chega un novo veciño á zona: trátase do personaxe de Diego Anido (Pablo Pardavila). Tamén actúa Nacho Novo que logrou recoñecemento cunha distinción en Cans.
A pesar de empezar dende cero na aldea, este comeza a ser querido polos aldeáns mais Moncho non se atopa entre os seus fans. Pouco a pouco comeza a crecer nel un odio contra el e o seu sorriso. Tamén empeza a nacer un desexo: levalo por diante sexa como sexa. En Cans, logrou o premio do público.
Rodada na Ribeira Sacra
A curtametreaxe foi gravada nas vilas de Pantón e Sober (Lugo) así como nas aldeas de A Barca, Frontón e Lordís.
Guillermo de Oliveira xa prepara o thriller «A morte nos teus ollos», rodado en Galicia e que será a súa vindeira longametraxe. Está producido por Atresmedia Cine, Sideral e Sétima.
«Montecarlo 67», a gran triunfadora
Pola súa parte, a curta «Montecarlo 67» foi a máis premiada desta edición. Logrou oito premios, entre os que se atopa o de mellor dirección, mellor interpretación masculina ou mellor fotografía. Dirixiuna Rubén Guindo.
Como curta de animación, gañou «El fantasma de la quinta» e «Sorda», o de mellor longametraxe.
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