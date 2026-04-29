La princesa del Kpop Tami Tamako ya está en Galicia en la apertura del Vigo Porté

Vigo Porté 2026, uno de los eventos de danza más destacados del Estado español, subió ayer su particular telón en la ciudad olívica, convertido en un referente en Galicia y parte de España. Se trata de su edición más internacional. En juego, numerosos premios dentro del 6º Trofeo de Baile Internacional Vigo Xacobeo. La estrella fue la artista de KPop español Tami Tamako, que acude con su creación por primera vez a Galicia. La joven bailarina y cantante ofreció además una masterclass colectiva.

La presentación de la nueva edición se desarrolló en el Centro Comercial Vialia Estación de Vigo. Coincidió la jornada con el Día Internacional de la Danza. Participaron en el acto Ana Ortiz, delegada territorial de la Xunta de Galicia en Vigo; Luisa Sánchez, vicepresidenta de la Diputación de Pontevedra; Juan Louro, director del Centro Comercial Vialia Estación de Vigo; y Lorena López, directora de Vigo Porté.

Desde la organización señalan que el certamen de danza gallego «registra la participación de más de 25 centros de danza, 1.000 bailarines y 400 coreografías, cifras que confirman el crecimiento y la proyección del certamen. Además, esta edición amplía su dimensión internacional con la incorporación de Reino Unido, Chile y Portugal».

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Quienes quieran asistir deben consultar la web del evento. Hasta el domingo se irán celebrando talelres de baile contemporáneo, ballet clásico, urban, jazz musical, lírico o acro. Dos de las masterclass más importantes serán las de Eric Campros así como la de Aaron Cobos en jazz musicial (actor en los musicales «Gipsy» o «Godspell»).