Ponte... nas Ondas!, escogido por el Ministerio de Cultura como segundo mejor proyecto de España en la salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial

«Estamos moi felices porque somos o único proxecto de Galicia e, de todos os seleccionados, foi o segundo mellor baremado». Son palabras de Santi Veloso, presidente da Asociación Cultural e Pedagóxica Ponte… nas Ondas! (PNO!), tras conocer este miércoles la resolución del Ministerio de Cultura, a través del Instituto del Patrimonio Cultural de España (IPCE), por la que la entidad ha sido escogida como uno de los 18 proyectos de salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial, seleccionados de entre los 138 admitidos a la convocatoria de 2025.

Esta convocatoria anual de ayudas en régimen de concurrencia competitiva se enmarca en las medidas de fomento previstas en el Plan Nacional de Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial que el Consejo de Patrimonio Histórico aprobó en 2011 a partir de la Convención de la UNESCO de 2003, siendo su objetivo impulsar la investigación, la protección, la transmisión y la promoción del Patrimonio Cultural Inmaterial y apoyar iniciativas que fomenten su función social y planteen soluciones de sostenibilidad.

A la línea de ayudas convocadas por el Gobierno central, PNO! presentó el proyecto «Ponte… nas Ondas! Un modelo para el mundo», una propuesta que consiste en una exposición «que o que intenta é mostrar todo o que foi a construción deste modelo de Ponte... nas Ondas! ao longo das tres décadas que xusto celebramos o ano pasado». En concreto, la iniciativa de la asociación gallega obtuvo un 76% de baremación, tan solo superada por la presentada por la Universidad de Baleares, centrada en la investigación y documentación del patrimonio inmaterial: «Del olvido a las posibilidades de salvaguarda de las rutas de trashumancia ovina mallorquinas en el marco de la sostenibilidad». Gracias a la puntuación conseguida, PNO! recibirá una cuantía de unos 14.000 euros.

Los proyectos escogidos atienden a un panorama muy diverso de manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial en España, como son los saberes tradicionales y oficios artesanos, las formas de alimentación y las manifestaciones musicales y sonoras, entre otras. Es por ello que Santi Veloso se mostró muy satisfecho por la selección de PNO! y afirmó que «é toda unha alegría que chega despois de que o pasado mes de decembro a asociación fose escollida como modelo referente por parte da Unesco».

Imos ter un dobre escaparate, xa que estamos servindo de modelo para a Unesco, pero tamén imos poder celebrar esa exposición que permitirá que se coñeza a experiencia máis alá do ámbito educativo

Y es que la organización de las Naciones Unidas reforzó la proyección internacional de la entidad gallega no solo al incluirla entre las 14 experiencias seleccionadas como referentes mundiales para el lanzamiento de su plataforma global de Buenas Prácticas de Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial (PCI), un proyecto piloto que fue presentado en una sesión del Comité Intergubernamental de la UNESCO celebrado en Nueva Delhi (India), sino que PNO! fue propuesta como único modelo para esta misma plataforma. En este sentido, Santi Veloso analizó que «este vai ser un ano no que estaremos enviando material para a plataforma de boas prácticas que se vai presentar a finais de ano en China, e con esta axuda que recibiremos agora realmente imos ter un dobre escaparate, xa que estamos servindo de modelo para a Unesco, pero tamén imos poder celebrar esa exposición que permitirá que se coñeza a experiencia máis alá do ámbito educativo, porque será para todos os públicos, non só unha mostra escolar».

Obradoiro de Ponte... nas Ondas! / Ponte... nas Ondas!

Exposición itinerante

Si bien la exposición «Ponte… nas Ondas! Un modelo para el mundo» todavía está en fase de desarrollo, el presidente de la asociación cultural gallega avanzó que «nós queremos que sexa un escaparate universal de todo o que levamos feito, porque hai moitas cuestións que non transcenden, por exemplo, temos moito material de arquivo. Moitas veces tan só se divulgan cousas puntuais e illadas, pero cunha mostra ti podes focalizar e poñer as prácticas máis interesantes como referentes para a experiencia».

Noticias relacionadas

La idea de la entidad es que la Xunta se implique también en la celebración de esta exposición y que pueda inaugurarse a finales de 2026 en Santiago de Compostela para luego dar el salto al norte de Portugal y que, posteriormente, sea itinerante por distintos puntos de Galicia y del país luso. Según explicó Santi Veloso, «aínda temos que definilo, pero a nosa idea é incluír apartados do patrimonio inmaterial, do patrimonio común galego-portugués e tamén das boas prácticas co patrimonio intmaterial existente en España. Vai contar con bastante compoñente audiovisual, cunha estrutura novidosa, máis interactiva, porque queremos que o público poida interactuar e tamén que os centros educativos que son modelo convocados pola Consellería de Educación teñan na mostra un reflexo das actividades que fan, de maneira que poida servir de estímulo para que conten con maior apoio».