Xavi Font, produtor galego de «Sirat»: «Oxalá poidamos traer o Globo de Ouro para Galicia»
A gala dos grandes premios, que se celebra esta noite a partir das dúas da mañá, determinará se o filme de Oliver Laxe se leva dous galardóns | Font destaca que tiveron un acto no que Guillermo del Toro apoiou o filme
Entre as dúas e as cinco da mañá de hoxe, a cultura galega escribe unha páxina de platino na súa historia. Nesa franxa horaria, van celebrar a gala de entrega dos Globos de Ouro, os premios da Asociación da Prensa Extranxeira de Hollywood.Nos últimos días, a delegación de 'Sirat', a película do director galego Oliver Laxe que opta a dous galardóns, volcouse coa promoción do filme. Ata Los Angeles, viaxou o produtor galego da longametraxe, Xavi Font, quen sinalaba hai unhas horas a FARO polo teléfono: «Oxalá poidamos traer o Globo de Ouro para Galicia».
Font explicou que «estamos aproveitando toda a semana para facer screenings (visualizacións en pantalla grande). Onte (polo venres) tivemos un trascendente para a película con Guillermo del Toro apoiando o filme. Foi un xesto seu de moitísima xenerosidade porque este ano é moi importante para el con 'Frankenstein'. Fixemos un acto con el co Recent Spanish Cinema a través da Academia de Cine e a EGEDA -Sociedad de servicios para los productores audiovisuales-. Foi precioso e penso que foi memorable. Del Toro é un pensador, ademais dunha persoa supersimpática e conectou coa audiencia. Con Oliver, saltou a maxia».
O produtor galego -que tamén apoiara «O que arde»- engadiu que participaron tamén nunha festa post preselección aos Bafta -'Sirat' está tamén prenominada- na que estaban famosos como Leonardo Dicaprio. «Estamos moi contentos coas dúas prenominacións aos devanditos galardóns», apuntou.
Respecto á gala desta noite (que se pode ver a través de Movistar+), ademais de acudir Laxe, tamén estará presente el así como Kangding Ray, o músico que asina a banda sonora e que está nominado a un Globo de Ouro. «Irá tamén un produtor de Movistar», engadiu. «Estaremos alí dándoo todo», concluiu.
