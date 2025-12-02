FARO sortea 20 entradas dobles para ‘El Reino de Papá Noel’ en Vialia Vigo

Vigo vuelve a vestirse de luces y planes navideños y FARO quiere que sus suscriptores lo vivan en primera fila. El diario sortea 20 entradas dobles para niños de 3 a 10 años para disfrutar de “El Reino de Papá Noel”, la nueva experiencia inmersiva del Centro Comercial Vialia Estación de Vigo.

La ciudad se ha consolidado como referencia navideña: a las más de 400 calles iluminadas se suman la noria gigante, los mercadillos o los photocalls. Vialia Vigo incorpora este año un atractivo más con esta propuesta familiar que combina tradición y tecnología en su sala inmersiva, situada en la plaza pública del complejo. El espacio se transforma en un universo mágico donde las familias pueden adentrarse en el mundo de Papá Noel, rodeadas de luz, color y proyecciones que convierten cada rincón en un lugar lleno de ilusión.

Cómo disfrutar de las entradas de FARO

Las 20 entradas dobles se destinarán a suscriptores de FARO DE VIGO. Puedes participar hasta el lunes 8 de diciembre completando el formulario que encontrarás a continuación. Las personas agraciadas podrán canjear sus entradas hasta el 10 de enero de 2026, de lunes a viernes, en las oficinas de gerencia de Vialia Vigo (Centro Comercial Vialia Estación de Vigo, planta abajo), en horario de 10.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 19.00 horas.

Con este sorteo, FARO y Vialia Vigo refuerzan su apuesta por ofrecer a las familias de la ciudad una Navidad diferente y llena de experiencias. Y si aún no eres suscriptor, este es el momento perfecto para unirte a la comunidad de Faro de Vigo y disfrutar de todas las ventajas exclusivas.