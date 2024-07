“Por amor sería capaz de mover cielo, montaña y mar”

La serie “Élite” está a punto de estrenar nueva temporada mañana viernes y, entre sus novedades, se encuentra el actor ourensano Nuno Gallego como uno de los personajes clave. El joven llega avalado por su actuación en una de las ficciones que más se está visualizando en el mundo, “Clanes”, rodada precisamente en tierras gallegas. En ella, nos presenta a ese adolescente rebelde, sobrino de narcos, que por amor e inconsciencia juvenil dará un vuelco a la trama. Afable y muy respetuoso a través del teléfono, atiende a FARO antes de que la rueda del fenómeno “Élite” lo encumbre un poquito más. Otra serie, “Animal salvaje” y el filme “Sigue mi voz” aguardan por él.

– ¿Cuándo coménzó a querer ser actor?

–A los once años. Antes me flipaba el cine pero yo quería ser zoólogo porque me gustaban los animales. Por cosas de la vida, el mundo de la interpretación me fascinó y se lo dije a mi madre.

–Supongo que ahora no lo quiere dejar por nada del mundo.

–No lo dejo, no. Para mí, es una terapia, me ayuda mucho. Es una profesión que te ocupa mucho tiempo con la prepración y el rodaje. A mí me gusta estar todo el rato haciendo cosas.

Nuno, con Marta Costa, en "Clanes". / Jaime Olmedo

–¿Cómo llegó el personaje de Marco a usted?

–Yo estaba en Nueva York de vacaciones, después de acabar la serie en la que había trabajado, “UPA next”. Estaba con mi mejor amigo, Pedro, y otros chicos. Fue una aventura porque perdí el móvil y me llamaron para un casting pero yo no podía comunicarme ni con mi representante ni con nadie. Fue una locura. Como estaba allí no pude ir a la prueba pero sucedió algo muy raro. No suelen esperar por ti. Si no puedes, pasan al siguiente. Pero me esperaron y al final llegué a Madrid tras otra odisea, hice la prueba y me dieron el papel a los tres días.

–¿Qué pensó de su personaje?

–Empaticé mucho con Marco. Fue fácil interpretarlo por su situación. Al final, no deja de ser un chaval de 17 años que quiere ser válido para su familia, cumplir los objetivos de sus ídolos aunque, por desgracia entra en un mundo que no es de niños. Las consecuencias son las que son...

–¿Hay algo de Marco que coincida con su forma de ser?

–Como él, yo tengo mis referentes en mi familia y quiero ser válido para ellos. Pienso que quiero hacer cosas bien, quiero que estén orgullosos de mí. En eso, coincidimos.

Nuno Gallego, con Tamar Novas. / Jaime Olmedo

–Pero él impieza a meter la pata y a liarse...

–Sí, la caga totalmente porque él es un chavalín y todo lo que pasa por la cabeza es lo propio de un chaval de 17 años. Es muy difícil no liarla con esa edad.

–¿Al igual que él haría cosas inimaginables por amor?

–Sí, sí, yo siempre digo que el amor es el motor del mundo. Todos nos regimos por el amor, cada uno a su manera: mucha gente ama el dinero, otra otras cosas... Pero yo me fijo en el amor a las personas, sea tu novia, tu amigo, tu madre, tu hermano... Por amor soy capaz de mover cielo, montaña y mar.

–¿En qué medida asociar Galicia con narcotráfico pesa?

–Es cierto que es como tedioso tratar el tema Galicia-narcotráfico. Es una parte muy importante de la historia de Galicia, que hizo mucho daño. Creo que hay muchas historias en Galicia que no se cuentan pero la más llamativa, la que más vende es el narcotráfico. Comprendo que sea la trama más utilizada pero entiendo el tedio de tratar el mismo tema siempre aunque en “Clanes” el amor es el eje.

Nuno Gallego, en "Clanes". / J. Olmedo

–¿Cómo vivió el rodaje?

–Yo venía de hacer un serie juvenil con tramas más sencillas y un elenco de jóvenes. Con “Clanes” me surgió la oportunidad de hacer un papel más serio, con actorazos porque todo el reparto son grandes actores gallegos y fue un regalazo trabajar con ellos. A mí, eso me hizo ponerme las pilas porque tenía que intentar llegar a su nivel. Fue muy duro por el estudio, por querer llegar a donde están ellos. Fue duro pero muy bonito. Rodar en Galicia es un espectáculo.

–¿Se preparó especialmente, con terapia o coach especial?

–No, lo hice solo porque me apetecía explorar la soledad, que es lo que siente Marco sobre todo en la segunda parte de la serie. Me apetecía explorarlo por mi cuenta, con los apuntes que tenía de mi escuela, la RESAD. Tuve mucha ayuda de mis tías y tíos. Yo llevo viviendo mucho tiempo en Madrid y ellos me ayudaron a recuperar las costumbres y lo que puede hacer un chaval de un pueblo gallego. Me acogieron como familia. La preparación de este personaje fue superbonita.

–Concrete un poco más.

–Sí, yo estaba viviendo en Madrid pero me fui a Ourense con mi familia. Estuve dos meses preparando los guiones con mi tía y mis abuelos, con toda la familia a mi lado. Fue muy bonito y lo recuerdo con un cariño tremendo. Mis abuelos son de la aldea de Vilamarín.

–¿Cuándo llegó a Madrid?

–Me vine con mis padres cuando era pequeño porque empezaron a trabajar aquí. Ya casi soy madrileño aunque odio que me digan eso. Mi familia me lo dice todo el rato. “Ahí viene el madrileño”, dicen. ¡Cagondiola!

–¿Y el acento en “Clanes”?

–Lo preparé con mis tíos. Al estar viviendo con ellos, acabó saliendo solo. Iba estudiando el guion y ellos me iban indicando.

–¿Alguna anécdota del rodaje?

–Yo tengo escenas en moto y en esa época no tenía ni carné de conducir de coche. Teníamos prácticas de moto para aprender a conducirla. Cuando fui cogiéndole el tranquillo, pedía que me la dejaran para practicar y la ponía al máximo por el monte. Si me llegan a ver, me canean.

–¿Cómo de difícil es soportar la fama?

–Estoy experimentándolo ahora, que me paren por la calle, notar las miradas. Es algo a lo que hay que acostumbrarse pero de momento no es incómodo. Es algo que asumo como parte del trabajo. Me da miedo proque me encanta estar con mis amigos por la calle y hacer el tonto y me da miedo con la exposición pero ya se gestionará.