El documental con los trabajos iniciales de Berlanga o Saura llega a Vigo

Hubo un Madrid real que no salía ni en el NODO ni en las emisiones de Televisión Española pero que entre los años 40 y 60 cercaba la capital con chabolas y barracas. Para el régimen franquista era impensable mostrar ese espacio de pobreza pero hoy en día podemos conocer esa realidad a través de las imágenes que grabaron alumnos de la primera escuela de cine española. Algunos de estos estudiantes(Carlos Saura, Victor Erice, Jesús Franco, Luis García Berlanga, Antonio Mercero o José Luis Borau, entre otros) acabaron siendo referentes de la historia del celuloide del estado. Ahora, podemos ver sus primeros trabajos y cómo veían ellos la España de su tiempo en “La primera mirada”. El documental, firmado por Luis E. Parés, se proyectará a partir de las ocho de la tarde de hoy jueves en Multicines Norte.

El director asistirá al pase y mantendrá un coloquio con los asistentes. El largometraje se podrá ver también el viernes y domingo a las 20.00 horas en el mismo lugar. El filme fue mostrado en la Seminci, el festival de Rotterdam y el Festival de Málaga este año.

Alumnos, en un día de grabación. / Lost and Found

Gracias a su “talante de historiador y cronista”, admite Luis E. Parés decidió “ver todas las prácticas de la escuela”. El cineasta se encontró con 243 prácticas: filmes de entre tres y 43 minutos que le rompieron el esquema previo sobre la escuela y sobre la España de aquel tiempo.

Una mirada diferente de España en cine

“La verdadera fuerza de esta escuela –que operó entre 1947 y 1962– estaba en las prácticas. Les dejaban una cámara para rodar y al no pasar censura, contaban un país distinto con una visión más crítica, comprometida y politizada”, señala Parés quien –atendiendo a estas prácticas– cree que si no fuea por la dictadura el cine español de la época habría sido diferente en calidad, historias y proyección internacional.

Un filme inédito de Berlanga

El trabajo de archivo de este director logró encontrar un filme inédito de Berlanga y que puede verse en el documental.

No obstante el realizador subraya que “sobre todo me impresionó lo que hacía la gente que no llegó a nada en el cine como Héctor Sevillano o Manuela González que no acabaron dedicándose al cine profesional”.

Fotograma de una de las prácticas. / Lost and Found

El cine, como herramienta política en los años 40, 50 y 60

Para Parés, se trata de “una película sobre el espíritu colectivo que muestra el cine como una herramienta política más”.

Dos de los trabajos que le impactaron fueron los de Manuela y Sevillano. “Ella hizo una película en color, lo que era muy caro en aquel tiempo. De hecho, todas las prácticas eran en blanco y negro. Ella quería transmitir la realidad pero es una realidad tendente a la fábula. Tiene sentido porque tras dejar la escuela se convirtió en dramaturga”, señala.

En el caso de Héctor Sevillano, su práctica se denomina “El cuartelazo” y muestra “la crónica de un golpe de estado en un país con democracia. Allí, con armas impugnan el resultado de las elecciones. Nos podemos imaginar en quien estaba pensando...”, añade el director de “La primera mirada”.

Gran calidad de las películas

Para él, es sorprendente la calidad de las películas “y la valentía de mostrar un país que no se conocía. Madrid estaba rodeado de barracas y chabolas y los alumnos de la escuela lo muestran. No son las imágenes oficiales de la época”.

La actividad de la escuela en esta libertad de creación se vio truncada cuando Fraga Iribarne llegó al Ministerio de Turismo e Información del que pasó a depender el centro.