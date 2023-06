“Me he divertido mucho escribiendo esta novela histórica y voy a seguir por este camino”. Así lo aseguró este viernes Risto Mejide durante su intervención en el Club FARO, donde presentó, ante un salón de actos abarrotado, 'Dieciséis notas' (Grijalbo), su primera novela y su proyecto literario más ambicioso, basada en el músico Johann Sebastian Bach (Eisenach, 1685-Leipzig, Sacro Imperio Romano Germánico,1750).

En un ambiente discernido, donde mostró una imagen completamente diferente a la que acostumbra a mostrar en televisión, el presentador de 'Todo es mentira' y 'Viajando con Chéster' reconoció su pasión por la música en general, por Bach en particular y por la escritura. “Alguien puede pensar que soy un famoso más que se aprovecha de su popularidad para escribir una novela. Esto lo respeto, pero no es el caso. Yo me dediqué a la publicidad y llegué a la televisión por accidente. Mi pasión era escribir, pero me di cuenta de que era un camino muy largo y tortuoso y cogí un atajo”, explicó.