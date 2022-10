El programa del Vertixe Sonora prosigue y hoy estrenará “Día único”, a partir de las seis de la tarde, un espectáculo que mezcla en su coctelera teatro musical, escultura, instalación sonora, arte multimedia, butoh y otras disciplinas.

Intervendrán –con la colaboración del Conservatorio Superior de Música de Vigo– Gustavo Castillo (barítono), Carlos Cordeiro en el clarinete; Thomas Piel en el cello; Diego Ventoso en la percusión, David Durán al piano, Pablo Coello en el saxofón; Rubén Barros en la guitarra eléctrica e Iván Ferrer-Orozco, en medios electrónicos.

“Es un proyecto en el que se está experimentando sobre los formatos del concierto”, explica Ramón Souto, director musical de Vertixe. “Hay diferentes líneas de trabajo para procurar nuevas líneas para encontrarse con el público alrededor del sonido. Hay una mezcla de géneros híbridos que ni es teatro musical, ni danza ni arte multimedia ni música, si bien todas las disciplinas están presentes”, añade.

El proyecto surgió como colaboración con un colectivo nacido en Austria alrededor del compositor Jorge Gómez Elizondo. De hecho habrá un estreno mundial de una de sus piezas, Pong, creada para seis instrumentos, voz y vídeo.

También se estrenará “Running with you” del israelí Joav Chorev. “Es una pieza que lleva violoncello y tres performers. Reflexiona sobre la idea de la identidad sexual”, señala Souto.

Por su parte, la compositora Roberta Lazo Valenzuela (chileno-austriaca) presentará por primera vez “Tango” que lleva clarinete, saxofón, chelo, piano y vídeo. “El vídeo y la música conforman un todo coherente; forman parte del mismo discurso”, añade.

El programa lo completan “The single day”, que da título al concierto, de la germano-china Yiran Zhao; y “We should get to know each other”, de Kristine Tjogersen, de Noruega.

En el caso de Zhao, esta trabaja a partir de sonidos para mascotas. “Para adiestrar a perros se usan sonidos de unos instrumentos, cliker, con los que se refuerza su conducta. Este dispositivo y juguetes que bebés emplean para generar sonido son empleados en esta pieza. Es una exposición performativa. Aquí, hay un componente teatral en la gestualidad del propio músico”, resume el director del encuentro.

“Desde Vertixe Sonora siempre intentamos que el desarrollo de la música se realice desde aquí, desde Galicia, en tiempo real. Por ejemplo, esta reflexión sobre qué es un concierto se ofrece para Vigo” al tiempo que en otros escenarios europeos también se está teniendo en cuenta esta cuestión.

Para la próxima cita habrá que esperar al 30 de noviembre, miércoles, en el Verbum. Será una sesión didáctica de Artificial matinal para explorar el impacto de la tecnología en la vida diaria así como las consecuencias humanas y emocionales de la vida rodeada de datos. El concierto se ofrece esa misma jornada a las ocho de la tarde en el Verbum también.

