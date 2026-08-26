Los talleres especializados se reciclan: «La bicicleta te va pidiendo lo que necesita»

Los talleres especializados de la ciudad reflejan una realidad con luces y sombras: hay más tipos de usuarios, las bicicletas son cada vez más avanzadas y las reparaciones requieren más conocimiento técnico, pero también persisten algunas dificultades relacionadas con la convivencia entre bicicletas, peatones y vehículos.

En PTV Bikes, en la calle Echegaray, sus responsables Alfredo y Josh conocen bien la evolución del sector. Ambos llevan vinculados al mundo de la bicicleta desde los 20 años, aunque su tienda propia abrió sus puertas hace menos de un año. Desde este nuevo proyecto aseguran que el verano suele ser una época positiva para el negocio, especialmente en el apartado de mecánica.

«En verano llega mucha gente que recupera una bicicleta que tenía guardada en el trastero, pero también personas que hacen el Camino de Santiago y necesitan alguna puesta a punto», explican. A eso se suman los clientes habituales, que mantienen sus bicicletas durante todo el año.

El perfil del usuario que llega al taller es cada vez más amplio. «Hay gente que utiliza la bicicleta todos los días, personas que se toman el ciclismo más en serio y otros que simplemente quieren empezar o volver después de años sin usarla». Esa variedad refleja también un cambio en la relación con la bicicleta, que ya no se limita únicamente al deporte, sino que forma parte de las alternativas de movilidad diaria.

PTV Bikes, tienda especializada. / Gustavo Santos

Sobre el cuidado básico de una bicicleta, desde PTV Bikes recuerdan que, pese a la evolución tecnológica, sigue siendo una máquina relativamente sencilla. «No es como un coche, pero tampoco es la bicicleta de hace años. Cada vez tienen más componentes y más tecnología», explican. Para ellos, la propia bicicleta suele avisar cuando necesita atención: ruidos, problemas en el cambio, frenos que no responden correctamente o sensaciones diferentes durante la conducción. Aun así, destacan la importancia de acudir a talleres especializados cuando se trata de elementos fundamentales para la seguridad.

«Los frenos, las suspensiones o determinados componentes tienen que estar bien revisados. No es solo una cuestión de que la bicicleta funcione, sino de circular con seguridad»

Abel Farto, de Bicicletas Farto, coincide en la importancia de un buen mantenimiento y apunta a cuidados sencillos que cualquier usuario puede realizar en casa. Entre sus recomendaciones está limpiar la bicicleta en seco después de cada uso, utilizando una brocha para retirar suciedad, y mantener bien engrasada la cadena y los componentes que lo necesiten.

Abel Farto, de Bicicletas Farto. / Gustavo Santos

El modelo urbano de Pontevedra, con protagonismo del peatón y una apuesta por reducir el tráfico, aparece inevitablemente en la conversación. Desde PTV Bikes reconocen que la ciudad tiene unas condiciones favorables para el uso de la bicicleta y que existe una importante cultura ciclista, pero consideran que todavía hay contradicciones.

A su juicio, Pontevedra tiene potencial para que más personas utilicen la bicicleta en sus desplazamientos diarios, pero creen que faltan más infraestructuras específicas. Señalan, por ejemplo, la falta de más carriles bici, una situación que puede generar conflictos entre ciclistas, peatones y conductores. «Hay situaciones en las que un ciclista puede cometer un error, pero muchas veces acaba pagando todo el colectivo», explican. Ponen como ejemplo las sanciones por circular por la acera: recuerdan que no es el espacio adecuado para las bicicletas, pero consideran que, si no existen alternativas suficientes, algunos usuarios se encuentran sin una opción clara. Abel comparte esta visión y también considera que Pontevedra debería avanzar en la creación de más espacios seguros para la bicicleta.

La mecánica de bicicletas ha cambiado mucho en los últimos años. Los responsables de PTV Bikes recuerdan que antiguamente muchas reparaciones consistían en ajustes sencillos, como cambiar cables o componentes básicos. Hoy, con la llegada de las bicicletas eléctricas y nuevos sistemas, el trabajo se ha vuelto mucho más complejo.

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Otro aspecto que destacan desde PTV Bikes es la diferencia existente entre las bicicletas de gama baja y media. Según explican, entre modelos de 300, 400 o 500 euros pueden encontrarse diferencias muy importantes en calidad y componentes. En cambio, cuando se sube a bicicletas de alta gama, la diferencia entre modelos es mucho más pequeña. «Ahí ya hay que hilar muy fino, porque todas son bicicletas de mucha calidad y las mejoras son más específicas», apuntan.