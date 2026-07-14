Más de 50 playas de la comarca de Pontevedra certificaron en junio la calidad de sus aguas tras cerca de 230 análisis sanitarios

La Consellería de Sanidade inició en mayo su campaña de análisis de las aguas de baño en Galicia, un muestreo que ya ha arrojado resultados hasta el pasado 7 de julio y que ha permitido certificar la calidad de estas aguas. Solo se detectaron siete episodios contaminantes en mayo, en el arranque de la campaña, en cuatro arenales de Poio, los de Cabeceira, Lourido, Padrón y Raxó, así como en las interiores de Viascón, en Cerdedo Cotobade y ACalzada, en Ponte Caldelas, según los resultados divulgados estos días por la Xunta.

En total se analizan 54 playas (siete de ellas continentales) y ya se han realizado cerca de 230 muestras, a una media de cuatro por arenal. Por el momento no se han localizado problemas en la del Lérez, en Pontevedra, pese a que es la única zona de baño de la comarca con una baja calidad de sus aguas. Presenta una nota de «insuficiente» frente a las 47 con el resultado de «excelente», entre ellas la de Ponte Sampaio. Hay dos arenales en Sanxenxo, A Carabuxeira y Nanín, con el cartel de «sin clasificar».

La Xunta ya ha expresado la necesidad de «estudiar las causas» por las que el Lérez sigue con la calificación «insuficiente» para «que el Concello adopte las medidas oportunas de mejora de la calidad de estas aguas». Recuerda que en casos como este, «la autoridad competente velará para que se adopten medidas de gestión adecuadas, que incluirán la prohibición del baño o la recomendación de abstenerse de hacerlo para evitar la exposición de los bañistas a la contaminación, la determinación de las causas y la comunicación a la población de esta información».

De estos 54 puntos 47 cuentan con una calidad «excelente» del agua de baño. Son dos menos que en el ejercicio anterior, ya que descienden de categoría, a calidad «buena», las playas de Lourido y Padrón, en el municipio de Poio. En cambio, la de Loira, en Marín, registra el proceso contrario. Asciende de «buena» a «excelente», el mismo nivel que registran las demás playas de este municipio: Portocelo, Mogor, Aguete y O Santo. De este modo, el Concello ha podido recuperar la bandera azul en Loira, que no lució el pasado año.

Con el «descenso» de Lourido y Padrón, las playas con la nota «buena» pasan de dos a cuatro, ya que siguen este año en esa categoría las zonas de baño de Raxó, también en Poio, y la fluvial de Pozo Negro, en Cerdedo-Cotobade.

Ninguna de las playas aparece en el apartado «suficiente», el menor de los aprobados, pero sí hay una que vuelve a suspender, igual que en 2025. Es la playa del río Lérez, en Pontevedra, que un año más tiene que exponer un cartel en el que se desaconseja el baño, pese a que el pasado año apenas se registró un episodio contaminante, menos que en otros puntos con más incidentes y mejor valorados. En el caso de Nanín, en Sanxenxo, durante años estuvo fuera de los análisis por su alta contaminación pero ahora sí aparece, aunque «sin clasificar». Algo similar ocurre con la de A Carabuxeira, objeto de una constante degradación, con pérdidas de arena y casos de vertidos pese a las obras de regeneración que se anuncian desde hace años.

En este municipio turístico, Sanidade analiza las aguas de otra veintena de playas, todas ellas con una nota de «excelente». Las playas de Sanxenxo con la máxima nota son A Lanzada, A Lapa, Nosa Señora, Agra, Areas derecha e izquierda, Areas Gordas, Baltar, Bascuas, Canelas, Caneliñas, Espiñeiro, Foxos, Major, Montalvo, Pampaído, Panadeira, Paxariñas, Pragueira y Silgar.

En Poio son las de A Canteira, Covelo, Sinás, Cabeceira, Campelo, Chancelas, Chancelas pequena, Fontemaior, Laño, Ouriceira y Xiorto.

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En el interior, A Calzada, en Ponte Caldelas, y el Verdugo, en A Lama, repiten la calidad «excelente» al igual que otras cuatro de Cerdedo-Cotobade: Carballedo, Xesteira, Viascón y Calvelo. En la desembocadura del río Verdugo, la playa de Ponte Sampaio conserva la máxima nota, al igual que las tres de Vilaboa, en la ría de Vigo: Areeiro, Deilán y Forno do Cal.