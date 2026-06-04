Emprendimiento
Pont-Up Store abre el plazo para presentar candidaturas a su edición de septiembre en Pontevedra
La organización espera reunir a más de cuarenta proyectos procedentes de Portugal, Galicia y otros puntos de España
R. P.
La decimotercera edición de Pont-Up Store convertirá a Pontevedra, los próximos 11 y 12 de septiembre, en uno de los principales puntos de encuentro del emprendimiento innovador del noroeste peninsular. El Concello de Pontevedra acogió ayer una comparecencia en la que se anunció la apertura del plazo de inscripción para las empresas y proyectos que deseen participar en esta cita que busca atraer iniciativas empresariales innovadoras.
En esta ocasión, los organizadores de esta feria han querido destacar el talento que está emergiendo en pequeñas localidades y zonas rurales donde están surgiendo proyectos vinculados a la sostenibilidad, la innovación, la creatividad y los nuevos modelos económicos.
Las empresas interesadas podrán presentar sus candidaturas hasta el próximo 3 de julio para optar a alguno de los espacios expositivos gratuitos y dar visibilidad a sus proyectos, participar en las actividades demostrativas abiertas al público o formar parte del programa Pont-Up Venture, orientado a la captación de inversión.
Según han destacado en la rueda de prensa, la Pont-Up Venture será uno de los grandes atractivos de este año. Se trata de una plataforma diseñada para conectar ‘startups’ y proyectos empresariales innovadores con inversores especializados.
La organización prevé seleccionar ocho iniciativas que tendrán la oportunidad de presentar sus modelos de negocio ante un jurado integrado por profesionales de capital de riesgo, inversión e innovación empresarial.
Según las previsiones avanzadas por la organización, los fondos representados en esta ronda de financiación dispondrán de una capacidad inversora cercana a los 100 millones de euros para apoyar proyectos con alto potencial de crecimiento y modelos de negocio sólidos.
Cada ‘startup’ seleccionada dispondrá de tres minutos para presentar su propuesta y otros tres para responder a las preguntas del jurado. Podrán concurrir tanto empresas emergentes como proyectos impulsados por asociaciones, colectivos o emprendedores individuales, siempre que cuenten con una base tecnológica sólida o un componente innovador relevante.
Además, se avanzó que la edición de 2026 prestará especial atención a cuestiones como la aplicación de la inteligencia artificial para la optimización de procesos empresariales, la construcción y posicionamiento de marca, las nuevas herramientas de promoción y comercialización, el emprendimiento liderado por mujeres y las oportunidades económicas vinculadas al próximo Año Xacobeo.
La organización espera reunir a más de 40 proyectos procedentes de Portugal, Galicia y otros puntos de España. Entre sus objetivos figura incrementar la presencia de iniciativas de base tecnológica, mantener el «elevado» porcentaje de emprendimiento femenino y aumentar hasta el 50% la participación de proyectos nacidos en pequeñas villas y entornos rurales. n
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