Pontevedra acoge la entrega de los Premios Mulleres Femupo

La conselleira de Política Social e Igualdade, Fabiola García, reivindicó este sábado la importancia de impulsar el talento femenino gallego como motor de avance de una sociedad más comprometida con la igualdad real y efectiva. Así lo señaló durante su intervención en la gala de entrega de los V Premios Mujeres Femupo de la Federación por la Igualdad de las Mujeres de la Provincia de Pontevedra.

Durante el acto, la conselleira trasladó a las premiadas el reconocimiento de todo el Ejecutivo gallego "por ser un ejemplo de compromiso con una Galicia más igualitaria y, sobre todo, por representar a todas las mujeres profesionales que son referentes por su incansable esfuerzo y tesón, muchas veces sin el reconocimiento y la visibilidad que merecen".

Las galardonadas son Montse Betanzos, colareira de O Grove y referente en la artesanía; Raquel Touceda, modelo de emprendimiento rural; la Asociación Albor de Valga por ser ejemplo del asociacionismo comprometido con la igualdad; el Club de Remo de Cangas como referente del deporte femenino y el CIM de la Lama, Cerdedo Cotobade y Fornelos como recurso público dedicado al acompañamiento y apoyo a las mujeres.

García hizo en la necesidad de que la sociedad en conjunto dé un paso adelante para seguir "poniendo voz a todo el talento femenino que hay en Galicia" y haciendo que "todas estas mujeres estén presentes en el día a día".

Añadió que con esta filosofía nace Presentes, la primera plataforma para las profesionales gallegas, puesta en marcha por la Xunta y que busca "eliminar las barreras que aún dificultan que muchas de ellas ocupen espacios públicos de reconocimiento". En concreto, especificó que ya son más de dos mil las usuarias de esta herramienta digital y que el objetivo es "seguir sumando perfiles que aún no cuentan con visibilidad".

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En este sentido, la conselleira recalcó que para avanzar en igualdad es necesario el compromiso y esfuerzo de todos los agentes sociales y para lo cual es esencial "la colaboración con todo el asociacionismo gallego". De este modo, agradeció la Femupo su apuesta por reivindicar el talento femenino y por contribuir a continuación creando nuevas referentes para las generaciones más jóvenes, al tiempo que, explicó, muestran la importancia del papel que desarrollan las mujeres en todos los sectores.