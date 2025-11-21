Lola Salvador cierra el ciclo "Pioneras" de los Premios Feroz en Pontevedra

El ciclo de proyecciones 'Pioneras', una de las actividades previas de los Premios Feroz 2026, llega a su fin. Será el próximo lunes 24, cuando los asistentes podrán ver la reproducción de la película 'El crimen de Cuenca' en el Teatro Principal a las 18.00 horas. Además, a la cita también acudirá su guionista, Lola Salvador, autora de algunos de exitosos guiones de la cinematografía española, distinguida con la Medalla de Oro al Mérito de las Bellas Artes (2011) y el Premio Nacional de Cinematografía (2014), entre otros galardones. Estará acompañada por Paula Cons, periodista y cineasta.

'Pioneras' está conformado por una variedad de películas y coloquios con mujeres clave en la industria cinematográfica española. En definitiva, una forma de reconocer a las directoras, guionistas y productoras que abrieron camino, que son un referente para las que llegaron después. Una charla en la que comentar, entre otros temas, las dificultades de esos rodajes y cómo era el sector cinematográfico en esa época y cómo ven la evolución de la figura de la mujer en la industria en los últimos tiempos.

Por otro lado, el Colexio Profesional de Xornalistas de Galicia, junto con los Premios Feroz, celebran un encuentro sobre periodismo cultural el miércoles 26. Una conversación abierta sobre los límites de la información cinematográfica, las dificultades de la especialización, la confusión entre información y promoción o el papel de la crítica. Será en la Casa da Luz a las 19.00 horas, cuando asistirán María Guerra, presidenta de la Asociación de Informadores Cinematográficos de España (AICE), Ángel Suanzes, periodista de la Corporación de Servizos Audiovisuais de Galicia (CSAG) y Andrea Villa, especializada en comunicación cultural cinematográfica.

Al día siguiente, jueves 27, será un día importante para Premios Feroz 2026, pues será cuando los actores Milena Smit y Manu Ríos anunciarán los nominados a esta XIII edición de los galardones de la AICE. Después, por la tarde, los actores charlarán con el público pontevedrés sobre sus carreras, el panorama audiovisual actual y comentarán los títulos favoritos de estos reconocimientos que se celebrarán el 26 de enero en Pontevedra.