María Deza deja el Concello de Sanxenxo para dirigir la Axencia de Infraestruturas

La portavoz y concejala de Planificación Urbanística y Vivienda, María Deza, presentó este lunes la renuncia a su acta de edil en el Concello de Sanxenxo en un pleno extraordinario urgente para asumir la dirección de la Axencia Galega de Infraestructuras. Tras catorce años en la política municipal de Sanxenxo y algo más de dos años como diputada autonómica, Deza se despidió emocionada, con la voz quebrada durante todo su discurso de despedida. “É un día moi complicado para min. Sinto medo polo descoñecido, ilusión polo desafío, tristeza pola despedida e gratitude polo recibido”.

Deza aceptó la oferta personal de la conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, y asume el puesto que deba vacante Francisco Menéndez Iglesias, que ha cesado también este lunes de su cargo "a petición propia", después de once años.

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, anunció este cese en su comparecencia tras la reunión semanal del Gobierno gallego, que este lunes ha tenido lugar en Celanova (Ourense). Rueda ha explicado que se trata de un cese "a petición propia" de Menéndez, al que ha agradecido "especialmente todo su trabajo durante once años en el cargo" y le ha deseado "toda la suerte del mundo" en su futuro laboral.

Deza Martínez, la nueva directora de la Agencia, es licenciada en Derecho por la Universidad de Vigo y tiene un Máster en Economía y Gestión de la Construcción y es primera teniente de alcalde de Sanxenxo (Pontevedra), además de diputada en el Parlamento autonómico.

En la Cámara gallega es portavoz de la Comisión segunda, la de Política Territorial, y a partir de ahora "asumirá muchas de estas funciones" en el Ejecutivo autonómico, ha indicado Rueda, que le ha deseado "mucha suerte" en sus nuevas tareas.

En el pleno de despedida de ayer, Deza, tras disculparse “polos posibles erros cometidos”, agradeció a la exalcaldesa Catalina González el haber confiado en ella “por primeira vez” y al actual regidor, Telmo Martín, “porque ao seu lado aprendín, chorei, gritei, rin, loitei, traballei moito e ensinoume a facerme mellor persoa, a ser moito máis forte e moito máis valente. Debaixo desa apariencia de home rudo, hai un home xeneroso, afable e de gran corazón”.

Deza recordó a sus compañeros de gobierno “que estiveron ao meu carón nesta travesía e que traballaron arreo por este concello”, a la oposición y a los técnicos de Urbanismo “xa amigos despois de tantos anos e que son moi importantes para min e para o desenvolvemento deste concello. Por eles, hoxe rómpeseme o corazón”.

Finalizó su discurso recordando a su familia y amigos “sen eles sería imposible aceptar este reto que se me presenta por diante”. “Hoxe é un día triste para min, pero tamén un día de abrir a mente e os brazos polo que está por vir. Despídese unha concelleira, pero queda unha veciña do mellor concello no que un pode escoller vivir”.

Los portavoces de la oposición destacaron su labor al frente de la portavocía del gobierno y de su concejalía de Urbanismo y le desearon suerte en su nueva etapa. “Alá a onde vaias van a gañar contigo”, dijo Fran Leiro, portavoz del BNG. “Sanxenxo perde unha boa concelleira”, aseguró Fernando Otero.

Finalmente, el alcalde cerró el turno de intervenciones diciendo “que hoxe é un día de emocións, un día triste, pero feliz porque vou a ser un dos primeiros alcaldes ao que recibas en Santiago”, bromeó. “Con María temos unha valedora máis de Sanxenxo na Xunta de Galicia” y “é un orgullo que unha persoa do meu equipo, a miña man dereita, sexa elixida para este cargo. Sei que vas deixar o pavillón moi alto”. Martín concluyó: “Isto é un ata logo e gracias, gracias e gracias polo traballo feito”.