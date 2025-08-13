Grande Amore llega a las Peregrinas como incorporación sorpresa
El grupo gallego revolución actuará este próximo jueves en el Campiño de Santa María a las 19:00
Iria Vilaboa
Este jueves de las Fiestas de las Peregrinas promete ser la mejor jornada para los amantes de la música en gallego. A las 21.00 horas en la Plaza de la Herrería actuará el cantante santiagués Ortiga y a las 22:30 horas en la Plaza do Concello será el turno del popular grupo indie The Rapants.
Este cartel cuenta con una nueva incorporación que convertirá la jornada en un "verdadero festival de la música gallega" según afirmó Demetrio Gómez, edil de fiestas. Se trata del grupo de punk electrónico Grande Amore, que actuará a las 19:00 horas en el Campiño de Santa María. El grupo, artista de éxitos como "Esta pena que a veces teño" o "A vida" ha representado una metamorfosis en el panorama musical gallego.
Pero la jornada musical empezará incluso antes cuando DJ Dinero, un dúo musical especializado en transformar los clásicos de la música de pachanga de los noventa en una auténtica fiesta, ilumine Santa María desde las 17.00 horas.
Marco Rivas, programador de la agencia de organización de eventos musicales como el Surfing Lérez "JackJack", aseguró además que su objetivo es que el año siguiente el grupo pueda actuar en las Peregrinas. Además, aprovechó para mencionar que durante el evento se podrán canjear por bebidas las monedas de plástico sobrantes de aquellos que acudieron al Surfing Lérez hace dos meses.
Después de esta jornada musical habrá una Post-party en El Chato Bar, donde puede que haya "alguna sorpresa de artistas invitados" según afirmó Marco Rivas.
- Despedida una repartidora de pan de Vigo por no revelar a sus nuevos jefes su ruta mientras reclamaba impagos
- Este bar es el mejor de Galicia y está al lado de una playa con aguas cristalinas: «Es lo mejor de vivir en Galicia»
- Se restablece la alta velocidad entre Galicia y Madrid tras 5 horas pausada por las llamas en Ourense
- Cara y cruz de la playa de As Pipas
- Santiago Pérez, párroco de Betanzos, sustituye a Severo Lobato en Cangas
- Consiguen reanimar con un hilo de vida al hombre de 44 años que cayó desplomado en las pistas de baloncesto de Vilagarcía
- «En estado muy grave» uno de los tres brigadistas heridos en los incendios de Oímbra, de 18 años: han sido trasladados a Quemados de A Coruña
- Incendios forestales en Galicia, en directo | Fuera de peligro el campamento infantil de Manzaneda mientras una «locura de fuego» arrasa Ourense