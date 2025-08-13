Grande Amore llega a las Peregrinas como incorporación sorpresa

Este jueves de las Fiestas de las Peregrinas promete ser la mejor jornada para los amantes de la música en gallego. A las 21.00 horas en la Plaza de la Herrería actuará el cantante santiagués Ortiga y a las 22:30 horas en la Plaza do Concello será el turno del popular grupo indie The Rapants.

Este cartel cuenta con una nueva incorporación que convertirá la jornada en un "verdadero festival de la música gallega" según afirmó Demetrio Gómez, edil de fiestas. Se trata del grupo de punk electrónico Grande Amore, que actuará a las 19:00 horas en el Campiño de Santa María. El grupo, artista de éxitos como "Esta pena que a veces teño" o "A vida" ha representado una metamorfosis en el panorama musical gallego.

Pero la jornada musical empezará incluso antes cuando DJ Dinero, un dúo musical especializado en transformar los clásicos de la música de pachanga de los noventa en una auténtica fiesta, ilumine Santa María desde las 17.00 horas.

Marco Rivas, programador de la agencia de organización de eventos musicales como el Surfing Lérez "JackJack", aseguró además que su objetivo es que el año siguiente el grupo pueda actuar en las Peregrinas. Además, aprovechó para mencionar que durante el evento se podrán canjear por bebidas las monedas de plástico sobrantes de aquellos que acudieron al Surfing Lérez hace dos meses.

Después de esta jornada musical habrá una Post-party en El Chato Bar, donde puede que haya "alguna sorpresa de artistas invitados" según afirmó Marco Rivas.