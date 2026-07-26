«Re-Unión», amor por la música y el barrio

«Siempre supe que quería hacer algo así», comenta Héctor Acebes, sin poder disimular la sonrisa. A su lado, el canario Fernando Cardona, mientras observa a la gente bailando, tampoco.

Acebes nació en el barrio de A Ponte, aunque hace años que vive en Tenerife, donde trabaja como promotor de eventos al igual que Cardona. Ambos son además dj’s y se conocieron en su trabajo actual en la promotora «Modular Events», donde terminaron de forjar su amistad.

Hector Acebes y Fernando Cardona en el campo da feira de Ourense. / Brevebretema

Un buen día, Acebes le contó a su amigo la esperanza que tenía de devolverle al barrio de A Ponte todo lo que este le había dado a él, creando un festival de música alternativo y autogestionado para sus fiestas. Un lugar en el que todo el mundo fuera bienvenido, un espacio de respesto, amor, y mucha, mucha música.

«Héctor es una persona con unas ideas muy locas, expresa Cardona, «y siempre estoy yo regulando esas ideas tan locas, pero esto me pareció magnífico. También te digo que no apostaba porque esto sucediera, hasta hace tres meses. Y me encantó cuando empezó todo a suceder», admite.

Por supuesto, no lo hicieron solos. Aquí en Ourense contaron con un apoyo enorme y tanto Óscar González, de Eventos Galiza, como David Roales, alias Dawit, del colectivo Bang’a’rang, no dudaron en sumarse a esta propuesta.

Así, lo siguiente fue contactar con el concello de Ourense para conseguir el espacio y los permisos, el cual, tampoco puso ninguna pega en facilitar el Campo da Feira para ello. «Estamos muy agradecidos con el concello de Ourense por habernos cedido el espacio y un horario tan amplio», aseguran desde la organización de Re-Unión. Todo un hito en el núcleo urbano de Ourense, enfatizan ya que «nunca se había hecho algo así», remarcan.

«Para mí, personalmente, creo que es historia. Estoy orgulloso de que, por lo menos, haya un escenario con potencia, con batios, con luces, en un buen recinto», afirma Acebes.

Estos cuatro jóvenes quisieron hacer un festival de tres días, con un programa inclusivo, en el que hubiera variedad y todos pudieran participar, por lo que hicieron un evento gratuito con un cartel que no solo se basó en la música electrónica. También contaron con actuaciones de baile, sesión de «freestyle» o batallas de gallos, micro abierto o graffity en vivo.

Además, el hecho de hacerlo gratuito y en un lugar tan accesible como es el campo da Feira permitió que en algún momento, la asociación de personas con discapacidad, ASPANAS, topase con el evento y se sumaran a bailar todos juntos. Haciendo de esta primera edición un alegato a la verdadera inclusión social a través de la música.

Miembros de la asociación ASPANAS con los organizadores del festival "Re-Unión" en el campo da feira de Ourense. / Brevebretema

Desde la organización, calculan que el número de asistentes el jueves fue de, alrededor, 150 personas, las cuales superaron las 200 en la jornada del viernes. Si bien pudieron rondar algunas decenas más en la última velada del sábado, calculan.

Una gran acogida para una primera edición que esperan poder repetir el año que viene y que siga creciendo exponencialmente con el tiempo. «Para mí es una ilusión maravillosa. Es como un antes y un después en mi vida como promotor», dice Acebes, «Y ahora mi cabeza está empezando a pensar, bueno, de ahí para arriba».

Damián, alias Solander, es un Dj natural de Argentina, aunque llevas años afincado en Tenerife, no dudó en coger un avión para venir hasta Ourense a participar en el evento con su música.

«He venido tres veces a Ourense, la verdad que la experiencia es increíble», relata el argentino, es muy acogedor, la gente es muy buena, el paisaje es maravilloso, la verdad, es mágico. Eso es lo que te invita a volver, el bosque, su gente, su amabilidad, es un pueblo que tiene mucha cultura, me gusta, me gusta mucho», confiesa Solander quien tiene muy claro que vendrá a una segunda edición y anima al resto a participar en ella. «Espero muchos jóvenes talentosos que quieran probar su talento e innovar en su pueblo y poder mostrarse a la gente y a su familia», zanja.

En las instalaciones también pudieron contar con la foodtruck «La chicana Tex Mex» y hasta con una pulpeira en la jornada del viernes.

Así acaba, por ahora, la primera edición de una propuesta que busca ensalzar el talento Ourensano y al extranjero gracias a estos amigos que siempre tuvieron claro que «no es por el dinero, ya que seguramente hasta tengamos pérdidas». Pero que no pueden dejar de sonreír al ver como, por fin, Acebes pudo cumplir su sueño y promesa en el barrio que le vio crecer, aunque ahora viva lejos. Ya que como él, Cardona no dudará en volver ni podrá olvidar la ciudad termal donde Dawit y González les estarán esperando siempre listos para hacer que la música retumbe de nuevo.