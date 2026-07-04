Ponte Vella regala 4.000 gafas homologadas para ver el eclipse solar del 12 de agosto

El Centro Comercial y de Ocio Ponte Vella activará el próximo lunes 6 de julio una promoción especial vinculada al esperado eclipse solar del 12 de agosto, uno de los grandes fenómenos astronómicos del año, con el reparto gratuito de gafas homologadas para que sus clientes puedan vivirlo con total seguridad.

Con el objetivo de que sus clientes puedan disfrutar de este fenómeno de forma segura, Ponte Vella regalará un total de 4.000 gafas homologadas y certificadas, especialmente diseñadas para la observación del eclipse, hasta agotar existencias.

Cómo conseguir las gafas para ver el eclipse solar

Para conseguirlas, los clientes únicamente deberán realizar compras por un importe mínimo de 30 euros, en uno o varios tickets, en cualquiera de los establecimientos del centro comercial, y validar dichas compras en el Punto de Información.

Las gafas entregadas cuentan con certificación CE y homologación ISO, cumpliendo los requisitos de seguridad necesarios para la observación directa del Sol durante un eclipse, ya que mirar este fenómeno sin la protección adecuada puede provocar daños irreversibles en la visión.

Promoción hasta agotar existencias

La promoción permanecerá activa desde el 6 de julio y hasta el reparto de las 4.000 unidades disponibles, convirtiéndose en una iniciativa que, además de premiar las compras de los clientes, pretende fomentar la divulgación y el disfrute responsable de un acontecimiento natural que miles de personas esperan con interés.

El Punto de Información del Centro Comercial Ponte Vella realizará la validación de los tickets y la entrega de las gafas en horario de 10:00 a 23:00 horas, de lunes a sábado.

Con esta campaña, Ponte Vella vuelve a apostar por ofrecer promociones originales y de utilidad para sus visitantes, vinculando la experiencia de compra con un acontecimiento de relevancia internacional y acercando la ciencia y la actualidad astronómica a toda la ciudadanía.