Un derecho fundamental
Jóvenes «hartos de que los salarios no den para pagar un alquiler», se asocian en Ourense para reivindicar acceso a la vivienda
Se convierte en grupo nadal en la provincia de Vivenda xa! para reivindicar más pisos protegidos, control a la especulación y de las VUT turísticas que disparan precios, y salida a las miles de viviendas vacías
Un grupo de jóvenes de Ourense, reunidos en asamblea este fin de semana en la ciudad, ha acordado convertirse en nudo local de la reivindicación por una vivienda digna y contra la especulación, que impide a la mayoría de la sociedad, y en especial a los más jóvenes, la posibilidad de tener un techo propio e independizarse en una provincia en la que un alquiler se puede llevar hasta el 50% del salario.Esta reunión, en la que se unieron los intereses comunes de un grupo de jóvenes preocupados por la situación actual del mercado de la vivienda, se celebró en el local de la Asociación Cultural A Galleira.
Conscientes de la urgencia de la situación, las personas asistentes acordaron organizarse para denunciar «la especulación y exigir medidas inmediatas a las administraciones públicas».Durante el encuentro, el colectivo debatió sobre la problemática habitacional del entorno y acordó su adhesión a la Plataforma Gallega ¡Vivienda Xa!. Se constituyen como un núcleo local cuyo objetivo estará en concienciar de forma prioritaria a la sociedad sobre la necesidad de buscar una solución a la crisis de la vivienda actual, una problemática que lleva años acentuándose en Ourense a causa de la falta de un Plan General de Ordenación Municipal en vigor.
Para revertir la situación actual, el nuevo movimiento de acción local puso sobre la mesa una batería de propuestas urgentes.
La principal es reivindicar la ampliación del parque público y dotar de vivienda protegida. También la movilización de los recursos ya existentes, mediante la recuperación y conservación de la gran cantidad de vivienda vacía y abandonada que hay en Ourense.
Viviendas vacías
De hecho los últimos datos del INE cifraban en 119.000 las viviendas desocupadas en Ourense, de las cuales en torno a 104.000 estarían en el entorno rural. También ponen en su lista de acciones a reivindicar la regulación del mercado, «mediante la declaración de la ciudad como zona de mercado residencial tensionado». Otro de los puntos de interés que afecta también a grandes ciudades con la inspección de las llamadas Viviendas de Uso Turístico (VUT).
Hadrián Alonso, miembro de Vivenda xa! en Ourense, se mostró tajante sobre los motivos que impulsan esta organización: «Estamos hartos de que los salarios no den para pagar un alquiler que no para de subir. Hay que hacer algo ya». El colectivo hace un llamamiento a los vecinos para que se unan y anuncia movilizaciones para «defender en común un derecho fundamental».
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