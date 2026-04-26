El Campus de Ourense da voz al talento de los jóvenes que investigan por una educación innovadora y en equidad

El Campus de Ourense acoge desde el viernes hasta este 26 de abril la XI Reunión Científica Interuniversitaria de Jóvenes Investigadores, un encuentro que reúne a cerca de 140 participantes bajo el marco del programa de doctorado de Equidad e Innovación en Educación.

Organizado por Samantha Mulloni, doctoranda del campus de Pontevedra de la UVigo, junto a la directora de tesis Ángeles Parrilla y la coordinadora del programa, Manuela Raposo Rivas, este congreso busca ser mucho más que una sucesión de ponencias académicas. Es un espacio de resistencia y reflexión en un contexto social complejo.

El evento, que se celebra en la Facultad de Educación, en el Edificio de Ferro del Campus de Ourense, cuenta con la participación presencial de 94 investigadores y otros 45 en modalidad online, procedentes de las universidades de Vigo, Santiago de Compostela, A Coruña, Oviedo y Cantabria.

Formación especializada

Durante las jornadas, los doctorandos presentan el estado de sus tesis, recibiendo además formación especializada de expertos como Juan Manuel Moreno Olmedilla (UNED) y docentes de la UVigo, quienes abordan temas cruciales como la metodología de investigación y la internacionalización a través de estancias en el extranjero.

Una de las grandes novedades de esta undécima edición tendrá lugar este domingo, de 10.00 a 11.30 horas. Se trata de la «Biblioteca Humana». Diferentes doctorandos compartirán su experiencia vital y profesional al realizar la tesis desde distintas realidades.

Una de ellas es el reto de conciliar investigacion y maternidad o las de conciliar el desarrollo de un trabajo de investigación con las obligaciones y horarios de una jornada laboral, bajo el prisma de proyectos financiados.

Entrenar la mirada

El programa no solo se centra en la teoría, sino en la realidad palpable de las aulas actuales. Bajo el paraguas de la equidad y la innovación, los participantes debaten sobre procesos de inclusión y exclusión, y la necesidad de «entrenar la mirada» para atender a la diversidad en una sociedad cada vez más polarizada y dispersa.

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«Es un momento difícil profesionalmente; hay un cambio tal en la educación que debemos ser más equitativos que nunca», señalan desde la organización de este congreso. En todo caso, este encuentro reafirma ya el compromiso de la nueva hornada de investigadores por transformar el sistema educativo desde el rigor científico y adaptados a los cambios sociales.