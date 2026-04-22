La obra de la avenida de Portugal entra en bucle: sin plazo de conclusión ni evaluación de costes y a la espera de otro concurso público

El proyecto de humanización de la avenida de Portugal, que comenzó hace casi un año y lleva más de mes y medio parado tras el plantón de la adjudicataria, Opain S.L., por impagos del Concello, entra en un largo bucle de retraso temporal. Esto no solo podría tener a los vecinos de esta calle y anexas con la vía, aceras y servicios sin rematar, sino que va a suponer, posiblemente, la pérdida de parte de los 1,5 millones de euros comprometidos por la UE para el proyecto, de los 5,2 millones en los que se adjudicó el coste de la obra.

Este asunto se abordó en la junta de área de Urbanismo a preguntas del PSOE y el BNG. El concejal del área, Francisco Lorenzo, «no nos dio documentación de nada a los grupos de la oposición para saber cómo va el proceso, pero no negó que puede haber demoras en los plazos y podría afectar, al menos en parte, a esa subvención europea», indica Natalia González, portavoz del grupo municipal del PSOE en el Concello.

Se abre así una auténtica encrucijada legal y administrativa que podría tener a los vecinos, según las estimaciones de la oposición, de un año a un año y medio más con las obras sin rematar. El concejal de Urbanismo confirmó ayer a los grupos de la oposición que la concesión por vía de emergencia a la firma Mistura, relacionada con la constructora Extraco, es solo para atender las necesidades más urgentes a solventar en la avenida de Portugal, como baches o sumideros y problemas que puedan suponer peligrosidad para el tráfico rodado y los peatones.

Sin embargo, el proyecto final que queda por ejecutar, que representa el 50 % de la reforma, «no tiene aún evaluación de costos, según nos confirmó el concejal, y se inicia un proceso de concurso público nuevo que tendrá que someterse a todos los informes técnicos, normalmente lentos y complejos», indican los socialistas. La idea, según confirmó a los grupos de la oposición este portavoz del gobierno local, es que el concurso pueda quedar resuelto y licitado este año; pero luego vendría el reinicio de las obras que, tal y como se preguntan los vecinos y comerciantes, «volverá a llevar otro año de ejecución material como ocurrió en la primera fase», por lo que temen que puedan irse ya a finales de 2027.

Opain S.L. pone más piedras en las ruedas

Las alegaciones de Opain al decreto del alcalde Gonzalo Pérez Jácome —en el que este autoriza la entrada de la firma Mistura por vía de emergencia para hacer obras de seguridad, como tapar zanjas o arreglar sumideros, antes de rescindir el contrato con la adjudicataria legal, Opain S.L.— pueden suponer otro bucle temporal que retrase aún más el inicio de los trabajos. Esta situación está causando graves pérdidas económicas a los comerciantes, problemas de tráfico y afectando a la calidad de calidad de vida a los vecinos, que residen en una vía de aceras levantadas y valladas.

Opain S.L. pide en sus alegaciones la «nulidad de pleno derecho» del decreto de Alcaldía, pues «prescinde absolutamente del procedimiento legalmente establecido». Es decir, permite la entrada a una obra de una empresa para realizar trabajos de emergencia sin haber rescindido el contrato con la adjudicataria oficial que, pese a ser elegida por concurso público, dejó el proyecto sin previo aviso por impagos.

Este galimatías obligará, según indica la portavoz socialista, a que el contrato sea supervisado por el Consello Consultivo en el supuesto de que el Concello consiga culminar y adjudicar lo que resta del proyecto. Todo esto sin que llegue a producirse —algo que nadie desea— algún tipo de alegación o denuncia contra el futuro concurso, dados los diversos intereses encontrados en este proyecto.

«El proceso que ahora se abre indica nuevos retrasos. La necesidad de redactar un nuevo proyecto y sacar una nueva licitación va a alargar aún más en el tiempo una obra que ya lleva meses paralizada, suponiendo también la pérdida de dinero público que era una oportunidad para mejorar la ciudad», indica la portavoz del PP, Ana Méndez. Considera que «esto ocurre como consecuencia directa de una gestión nefasta, sin planificación, y de no tomar medidas cuando ya eran conscientes del problema económico que atravesaba la empresa», añade.

Además, desde el Grupo Municipal Popular critican que el concejal de Urbanismo confirme que se perderá parte de la subvención europea concedida. «La situación resulta aún más grave por la falta total de medidas de apoyo a los comercios de la zona, tras confirmar que no se va a impulsar ningún tipo de ayuda para los negocios», tal y como se había pedido en el último pleno municipal.

Noticias relacionadas

El concejal de Urbanismo también indicó, a preguntas de los representantes del BNG y el PSOE, que otras obras complejas e inesperadas, las de Pena Trevinca —tras el hundimiento fortuito de parte de la calzada—, se realizaron por vía de emergencia con un coste estimado de 1,5 millones de euros y un plazo de ejecución de un mes y medio, y están pendientes de realizar la limpieza del colector, manga, aceras y reposición de servicios.