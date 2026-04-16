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Dos alumnas de Ourense crean «Roommate match», una aplicación para encontrar personas compatibles para compartir piso

Dos alumnas de Ourense crean «Roommate match», una aplicación para encontrar personas compatibles para compartir piso

David Alján / Iñaki Osorio

Dos alumnas de Ourense crean «Roommate match», una aplicación para encontrar personas compatibles para compartir piso

David Alján

Iñaki Osorio

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Daniela Borges y Selenia Rivadulla, alummas del ciclo de Administración y Finanzas en la Escola Profesional Santo Cristo de Ourense, son las responsables del proyecto «Roommate Match», una aplicación que ayuda a encontrar personas para compartir piso con las que puedas ser compatibles. La idea fue para un trabajo escolar, pero ahora buscan bolsas o concursos a los que presentarse para poder transformarla en una realidad. Más información

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