David Alján / Iñaki Osorio

Dos alumnas de Ourense crean «Roommate match», una aplicación para encontrar personas compatibles para compartir piso

Daniela Borges y Selenia Rivadulla, alummas del ciclo de Administración y Finanzas en la Escola Profesional Santo Cristo de Ourense, son las responsables del proyecto «Roommate Match», una aplicación que ayuda a encontrar personas para compartir piso con las que puedas ser compatibles. La idea fue para un trabajo escolar, pero ahora buscan bolsas o concursos a los que presentarse para poder transformarla en una realidad. Más información