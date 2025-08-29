«Dar as augas», el antiguo rito de amor y matrimonio bendecido por las ninfas de As Burgas

As Burgas han demostrado ser algo más que aguas curativas: un lugar mágico donde pedir protección a los dioses y, hasta hace no tanto, donde algunas parejas sellaban su compromiso de amor y matrimonio.

Paco Boluda, ilustrador e investigador / I.Osorio

Una foto que data de principios del siglo XX, y que divulgó estos días la cuenta Galicia Máxica, muestra a una pareja «dando as augas», un ritual con el que sellaban no solo su compromiso de matrimonio subidos a la fuente de As Burgas en Ourense y uncidos, no por los santos óleos de ninguna doctrina, sino con el agua termal y con la bendición de los dioses y luego más tarde las ninfas protectoras que las habitaban.

De hecho, el ilustrador y experto en temas de historia y arqueología Paco Boluda cree que este rito puede tener su origen en el dios pagano Reve Abanaereco «y se ha mantenido desde tiempos milenarios como una forma de buscar la protección de esos dioses de las aguas».

«Es una tradición curiosísima la de ‘dar as augas’ y avala la sacralidad de As Burgas, no solo como agua curativa, sino sacra, desde los tiempos de Reve Abanaereco, dios de estas aguas; de hecho, aparecieron muchas aras dedicadas a él en unas excavaciones en las que también participé ».

Esto era «como una forma de pedir permiso a las aguas», indica Boluda, para formalizar su matrimonio «partiendo de que antiguamente eran las mujeres las que daban dote a sus hermanos o parejas; y así la casa era propiedad de la mujer y el ganado de los hombres que le daba prestigio», explica. En este caso, «es la mujer la que le da las aguas al hombre como un juramento de ambos ante los dioses de las fuentes termales de As Burgas. Esa función mágica y de protección me pareció increíble; jurar con las aguas como testigo y con la protección de esos dioses que, luego con los romanos ya fueron las ninfas protectoras de las aguas, en el caso de As Burgas Calpurnia Avana, explica, y la curiosidad que esto aún se mantuviera a principios del siglo XX».

También la investigadora Blanca María Prósper, en su trabajo Reve Anabanaereco, como divinidad acuática de As Burgas de Ourense, explica que «la sacralización de los manantiales de aguas termales, y la presentación de exvotos dedicados a las divinidades asociadas a estas, es un fenómeno bien conocido en el mundo antiguo» y el objetivo era «obtener la curación en termas y balnearios, y el agradecimiento subsiguiente de los devotos nos proporciona indicios, en general vagos, sobre la naturaleza y funciones de estas divinidades y, ocasionalmente, sobre la situación social de los dedicantes. Frecuentemente son ninfas, lo que nos indica un cierto grado de romanización, que encubre la presencia ancestral de divinidades indígenas», advierte.