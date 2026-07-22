El circo llega a la ciudad
El circo llega a la ciudad
Antes, en aquellos años de posguerra, la llegada del circo esperada con ansia. Se repartían entradas en las escuelas. Después llegó el circo de TVE y, entre esas, Gabriel García Márquez nos contó como llegaba a Macondo la tribu de gitanos del sabio Melquiades. Ahora, sin tanta literatura, el circo se instala en A Rúa. Nada más.
Ni de amaneceres, ni de atardeceres con móvil
Siempre hubo amaneceres y atardeceres bonitos, siempre se disfrutó de ello, pero desde hace tiempo es exagerado lo que se persiguen estos acontecimientos cotidianos. Hasta Donón va la gente a propósito para ocupar una silla o una roca y ponerse a ver como cae el sol. Si el acontecimiento fuera en local habría que hacer largas colas, casi como de Donón a Cangas. Allí todo quisque _por no decir otra cosa_saca su teléfono móvil y dispara para no perder un acontecimiento que, al final, se lo pierden en directo, porque lo ven a través de la cámara del teléfono. Pero esto no es suficiente, después, van, y te lo cuentan. ¡Un horror! Ya verán lo que pasará el día 12 de agosto con el dichoso eclipse. Que, al fin y al cabo, no son esas naves que atacan en llamas más allá de Orión, ni los rayos C que brillan en la puerta de Tannhäuser, que diría Roy Batty.
Ignoramos lo que significa «mayoritariamente» aún
No sabemos nada aún de lo que puede significar «mayoritariamente» para la Consellería de Infraestructuras en el PIA de A Rúa. De momento no se explicó.
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