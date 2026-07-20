La sala del Bueu Romano abre sus puertas al público, con visitas guiadas diarias a las 12.30

Casi tres años después de la conclusión de la segunda fase de las obras para su acondicionamiento, la sala del Bueu Romano abrirá sus puertas. Lo hará mañana, en una iniciativa del Concello de Bueu con la autorización de la Dirección Xeral de Patrimonio, y que permitirá acceder al recinto durante dos meses, hasta mediados de septiembre. El recinto será visitable de martes a sábado de 11 a 13.30 horas, y diariamente se ofrecerá a las 12.30 una ruta guiada de aproximadamente media hora de duración en la que se explicarán los restos arqueológicos. No será necesaria la inscripción previa, sino que bastará simplemente con aparecer por el lugar a la hora prevista.

Una persona será la encargada recibir a los visitantes y de ofrecerles información, si bien estos también contarán con el apoyo de los paneles explicativos así como del vídeo grabado en su momento que contextualiza los hallazgos encontrados en esta parcela de Pescadoira.

El concello ha finalizado hoy -bajo la supervisión de la concejala de Cultura, Carmen García- los trabajos de preparación previos a la apertura, que consistieron en la limpieza del yacimiento y en la retirada de los sacos de arena, los plásticos negros y el geotextil que cubría el mismo para sacarlo a la luz. También se acometió la construcción de una pequeña solera de hormigón. Además, se dejará en el lugar una lona de protección para desplegarla sobre los restos en caso de que así lo aconsejen las condiciones meteorológicas adversas.