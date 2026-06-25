Las mil y una noches del teatro en las calles de Cangas

La carpa en la Alameda Vella para los espectáculos de calle de la Mostra de Cangas se queda pequeña como este jueves quedó con todo el público familiar que no quiso perderse el estreno de la obra «Sherezade, Aladino e os tres beduinos», de Teatro Ghazapelhos, una compañía especializada en clown. Hasta la alameda, los tres actores y actrices llegaron en un carromato procedente de las antiguas historias de Bagdag., subidos en zancos y con aspecto de genios. Los más pequeños soñaron con las mil y una noches, trasladados con Ghazapelhos a la antigua Persia y este viernes harán soñar también al público familiar en O Hío (20:00 horas).

Performance en la visita guiada al Fondo Teatral María Casares en la Biblioteca Central de Cangas / Santos Álvarez

En el otro extremo, en la BIblioteca Central, la Mostra ofreció una visita guiada y con performance al Fondo María Casares (FIMC). Integrado en la biblioteca, es fruto de un convenio firmado en 1995 entre el Concello de Cangas y la Asociación Cultural Entre Bambalinas, que edita erreguté (Revista Galega de Teatro) y la compañía Teatro de NIngures.. El Fondo cuenta con un millar de volumenes y revistas, muy útiles para las personas interesadas por el hecho teatral. Su nombre es un homenaje a la actriz María Casares (A Coruña 1922-París, 1996) quien a los 14 años tuvo que exiliarse a Francia tras el golpe militar franquista de 1936. En la visita se hicieron lecturas breves de la autobiografía de María Casares, de su correspondencia con Albert Camus y textos de Manuel Lourenzo y Clara Gayo.

Este viernes, el teatro de calle lo protagoniza «Tavole», de la compañía Zirko Txosko, a la que dan vida Ariñe Azkue y Óscar Páez. Es acrobacia, técnicas aéras, magia y humor (Alameda, 20:00 horas).

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Una escena de "Tavole". / Mostra

En A Capela do Hospital (20:00 horas), la actriz/performance, cantautora, dramaturga y crítica teatral, estrena la pieza «Nela estaba a forza do mar» y la obra en el auditorio es para "La loca historia del Siglo de Oro", del extremeño Javier Uriarte, de la compañía Z Teatro en corpoducción con La escalera de tijera (22:00 horas).