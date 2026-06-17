Sanidad de Moaña
Una serpiente y una cría de pato en el nuevo centro de salud de Moaña
La fauna del cercano río de Os Ladróns se deja sentir en uno de los primeros días de funcionamiento de la nueva dotación
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Moaña
Los roedores en el servicio de farmacia del hospital Montecelo de Pontevedra no son los únicos que causan alerta en centros sanitarios de la provincia estos días. Hoy, sin ir más lejos, el nuevo centro de salud de Moaña contó con la presencia de dos animales procedentes del cercano curso fluvial de Os Ladróns, el principal del municipio. En primer lugar usuarios y sanitarios se encontraron con una cría de pato, que algunos inmortalizaron en un vídeo. El susto grande llegó con la aparición de una serpiente de gran tamaño, que reptaba en el patio ubicado al lado de las dependencias del personal sanitario.
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