Asalto al almacén del colegio de O Hío

El almacén del CEIP de O Hío apareció en la tarde del martes como un lugar de batalla. Las ventanas del local estaban rotas y las piedras que perpetraron este hecho se encontraban en el suelo cuando entró la Policía Local de Cangas en compañía de la directora del centro y el jefe de estudios. Había pintadas tipo grafitis que parecían recientes y los botes de spray estaban esparcidos por el suelo. La Policía Local pudo comprobar que el mismo tipo de pintadas aparecían en otras habitaciones del almacén, que estaba todo revuelto. No hay constancia de que hubiesen robado nada y todo apunta a que el único propósito con el que entraron en el almacén fue el de dejar constancia de su presencia con los grafitis, una especie de firma que solo conocen los que viven en este ambiente de realizar pintadas en los sitios más inverosímiles. Aunque es difícil de descifrar, la pintada parece que pone algo parecido a O Hío, pero no se puede asegurar, debido a la letra retorcida y arabesca de la pintada. Además de los botes de espray también aparecieron botes de pintura.

Almacén dell colegio de O Hío que fue asaltado. / fdv

La directora y el jefe de estudios del CEIP de O Hío manifestaron a la Policía Local que la entrada al almacén se había realizado por una de las ventanas de las habitaciones laterales, constatándose la existencia de cristales rotos, además de piedras esparcidas por todo el suelo. También se pudo constatar que los autores de los hechos salieron del almacén y dejaron la puerta abierta de la habitación colindante y que se hicieron con la llave de la misma, que está dentro de la cerradura por dentro. Hay cierta preocupación por este hecho, ya que es la única llave de la que dispone el centro, por lo que la puerta sigue abierta, con lo que se deja abierta la posibilidad a que puedan entrar de nuevo al almacén, esta vez sin ningún tipo de cortapisas.

Estado en el que se encontró el almacén del colegio de O Hío / fdv

Desde la dirección del centro se comenta a la Policía Local que no la primera vez que entrar en el almacén y que ya, en otras ocasiones, aparecieron pintadas. Tanto la dirección del centro como la Policía Local consideran el autor o autores son personas que conocen muy bien las instalaciones de este centro público de enseñanza, que bien podría tratarse de exalumnos o alumnos del propio centro.

La Policía Local seguirá la pista de las pintadas, que tienen su propio patrón, con el fin de encontrar una pista que dé con el autor o autores de estos actos vandálicos que preocupan a la comunidad escolar y que se produjeron a finales de curso. El Concello de Cangas tratará de solucionar lo más rápidamente el problema de la llave, para que la puerta del almacén quede completamente cerrada y se asegurará de que haya varias copias.

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El final de curso académico está siendo un poco movido en los colegios públicos de O Hío y de Aldán. Hay que recordar aquí el incidente que tuvo lugar con la lectura Corán a través de un ordenador que alguien dejó encendido en el de colegio de Espiñeira y que tanto la comunidad escolar como la Guardia Civil achacan a un cúmulo de casualidades.