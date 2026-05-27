El Concello colocará en Méndez Núñez un cartel con el artículo de la ordenanza que impide jugar al fútbol en las plazas

Parece que a la tercera sí va la vencida. Los comerciantes de la zona peatonal de Méndez Núñez y el Eirado do Sinal mantuvieron en la mañana del miércoles una reunión con la alcaldesa de Cangas y la primera teniente de alcaldesa, Araceli Gestido (BNG) y Sagrario Martínez (PSOE), respectivamente. El motivo: buscar una solución consensuada para poner fin a que los niños jueguen al fútbol impunemente en la zona. Era una queja reiterada de los comerciantes porque la práctica del fútbol por parte de los más pequeños en la zona supuso daños en los escaparates de los comercios y también en el interior, al entrar el balón muchas veces en los establecimientos. La práctica del balompié en la calle también causa molestia entre los transeúntes y muchos ya se fueron a quejar ante la Policía Local. Todo esto ocurre delante de mirada de los padres que no corrigen a sus hijos y, es más, se enfrentan a los comerciantes, según explicaron ayer en el Concello.

Cuando la semana pasada la alcaldesa hablaba de no colocar un cartel de prohibido jugar al fútbol, porque le parecía excesivo, no quería decir que se podía hacerlo, como pensaron algunos padres, con los que hubo el pasado viernes un enfrentamiento. Así que tras consultar con los técnicos y con la Policía Local surgió la idea de colocar un cartel, no muy grande, en el que recoja la ordenanza municipal de la compatibilización de la convivencia y ocio en zonas residencias, vías y otros lugares públicos del Concello de Cangas. Concretamente, se hace mención al capítulo III del régimen sancionador, que califica con infracciones leves: "la utilización de espacios públicos para usos distintos de su finalidad tales como la práctica de juegos no autorizados en espacios y vías públicas, especialmente con patines, monopatines, balones y otros elementos que puedan provocar riesgo o perjuicio para los vecinos/as y viandantes, así como bañarse o lavarse en fuentes, estanques o hacer necesidades fisiológicas en las vías so espacios públicos". El artículo 122 considera "personas responsables y que podrán ser sancionadas por los hechos que puedan constituir la infracción a lo dispuesto en esta ordenanza, a las personas físicas y a las jurídicas responsables de las mismas. Los padres y madres o personas que resulten legalmente responsables de los menores de edad que dependan de ellas, los cuales serán responsables civiles subsidiarios. A estas personas se les comunicará las infracciones cometidas por los menores a su cargo".

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La Policía Local de Cangas se comprometió a requisar, si hace falta, los balones y se les dará aviso a sus padres. La alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido (BNG) habla de que se utilice el sentido común en este asunto, que no tiene por qué ir a más, si existe un respeto. Recuerda que el juego de los niños al fútbol en esa zona tropieza con el derecho de los comerciantes a que no se dañe su propiedad.