El PP destaca que el Consello de Contas sitúa a Cangas a la colara de la provincia e inversiones de limpieza viaria

Los populares destacan la ironía de que el gobierno mantenga a la villa en la colar de los servicios básicos mientras maneja presupuestos anuales de más de 20 millones de euros. La formación conservadora se pregunta dónde están los 60 millones gastados en este mandato.

El PP se hace eco del último informe del consello de Contas, cuyos datos oficiales sitúan al municipio como el concello de entre 20.000 y 50.000 habitantes de la provincia de Pontevedra que menos invierte en limpieza viaria. Para el grupo mayoritario de la corporación, estas cifras confirman de manera irrefutable que la queja común de los vecinos por el estado de suciedad de ls clles no es una simple percepción sino una realidad constatada por los hechos y por los números.

Los datos del ente fiscalizador para el año 2024 son claro para el PP: Cangas destinó 309.839 euros a limpiar sus calles, lo que supuso un gasto de apenas 11,60 euros por habitante. " El agravio con nuestro entorno es evidente e injustificable; en este mismo año, concellos del mismo tamaño destinaron partidas mucho mayores: Marín invirtió 646.065 euros (26.75 euros por habitante), Redondela llego a los 450.403 euros (15,54 euros por habitante) y Lalín alcanzó los 360.452 euros (17.78 euros por habitante)". El PP asegura que el gobierno de Araceli Gestido (BNG) alcanzó mínimos históricos, desde que hay registros en 2019.

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El PP afirma que los 60 millones que lleva gastado el gobierno no están ni en el mantenimiento de los servicios públicos ni se prestan servicios nuevos.