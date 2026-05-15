Festival do Lupus, hoy en Cangas

El Auditorio de Cangas acoge hoy, viernes 15 de mayo, a las 20.00 horas, el III Festival do Lupus, con entradas a 6 euros. Actuarán la Coral María Soliña, el Grupo de Danza Pais de San Roque, O Calvarota (So-human) y el Grupo de gaitas SON de NÓS. Todos los asistentes contarán con una participación para un sorteo de regalos.