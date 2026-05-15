Adicam presenta la muestra «Liñas e cores: Proxecto Andresiño»

Las asociaciones Adicam y DOA Saúde Mental se dieron la mano ayer para inaugurar la exposición «Liñas e cores: Proxecto Andresiño». La muestra, que puede visitarse en las instalaciones del primer colectivo, en la Casa da Bola de Cangas, es un compendio de las ilustraciones realizadas por Míchel Gutiérrez y María Casás para el libro «Andresiño e o porco cósmico», cuento infantil sobre la salud mental. El primero asume la parte del cómic con historias propias, la segunda pone el color a esos dibujos.

La cita contó con la presencia de la alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido, y de las concejalas de Moaña María San Luis, y de Bueu Isabel Quintás, además de los artistas Queco Fresco y Franjo Besada, encargados de poner la poesía y la música al acto.