Dos heridos en un choque frontal a A Pandiña

Al menos dos personas resultaron heridas en un aparatoso accidente ocurrido poco antes de las cinco de la tarde de este martes. Ocurrió en la carretera general PO-551, un poco antes de llegar a la Curva da Pandiña, todavía en la recta que sube desde la rotonda del Portal do Almacén. A falta de las averiguaciones policiales, todo apunta a que el coche que circulaba en sentido ascendente invadió el carril contrario por razones que se desconocen, impactando de frente contra otro turismo que bajaba. Ambos coches sufrieron cuantiosos daños materiales en su parte frontal. La conductora del vehículo que ascendía resultó peor parada, siendo trasladada en ambulancia a un hospital.

Estado de uno de los coches. / Gonzalo Núñez

Hasta la zona se desplazaron, además de dos ambulancias del 061, agentes de la Policía Local y de la Guardia Civil de Tráfico.