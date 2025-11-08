El gobierno local de Cangas (BNG, PSOE y EU) afirma que el viernes, el pleno de Cangas pedió su última oportunia para liberar 1,5 millones de eurs de ahorro municipal. Recuerda que PP y AV votaron por segunda vez en contra del trámite que permitía desbloquearlo, un trrámite obligatorio por ley e imprescindible para que Cangas pudiera invertir en 2026. "A consecuencia e inequívica, Cangas queda un ano enterio sen poder usar os seus propios recursos. A proposta non era política, era un exixencia da Lei de Estabilidade Orzamentaria, que obriga a cancerlar a débeda bancaria para poder liberar o aforro. Pagar agora significaba abrir a porta a investir 1,5 millóns de euros en 2026. Cada euro amortizado recuperaba capacidade real para executar actuacións necesarias en infraestructuras e espazos públicos", señala el tripartito.

El gobierno deja claro que hizo su parte: las cuentas están saneadas , el plazo medio de pago a proveedores cumple con la ley, se eliminaron facturas pendientes de otros mandatos e Intervención y Tesorería emitieron informes favoralbes. Hace hincapié en que por primera vez en la historia, Cangas estaba en condiciones de quedar sin deuda bancaria y ganar autonomía financiera plena, pero con el voto negativo de PP y AV dejan 1,5 millones de euros de ahorro municipal inmobilizados durante todo el 2026. La alcaldesa Araceli Gestido (BNG) exlica que eldinero no podrá emplearse en poryectos prioriarios como la humanizacón integral de la avenida de Bueu, ni en mejoras de movildad, espacios públicos, saneamiento o renovación de infraestructuras o suministros como maquinaria para la limpieza viaria. "Votar en contra desta medida non aforra nin un só euro. O único que fia e paralizar Cangas e impedir que o aforro da veciñanza se transforma en investimento real. O goberno actuó con rigor, transparencia e responsabilidade. A oposición tivo a oportunidade de sumar e poñr a Cangas por diante das siglas, pero o venres escolleu non facelo".

Mantiene el tripartito que la elección de la oposición trae consecuencias: el 1,5 millones de euros de ahorro municipal no podrá convertirse en obras ni actuacións durante todo el 2026. No obstante, asegura que seguirá trabajando con responsabilidad, planificacón y visión de futuro. Pero el bloqueo del viernes, en opinión del tripartito, "non golpea o goberno, golpea directamente á veciñanza de Cangas".