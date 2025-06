Pablo Castro regresa al Frigoríficos

Cinco temporadas después de su salida del club, Pablo Castro regresará al Frigoríficos del Morrazo. El pivote cangués es la cuarta incorporación confirmada por el club que preside Alberto González de cara a la próxima campaña, tras las ya oficiales del portero Haris Suljevic (Izvidac), el pivote Javi García (Logroño) y el extremo derecho Nicolo D’Antino (Atlético Valladolid). Castro, de 28 años de edad, firma por dos años y llega avalado de forma directa por Quique Domínguez, que lo tuvo a sus órdenes este pasado año en el Anaitasuna.

«Si te soy sincero ya no pensaba que podría volver. En todo este tiempo he trabajado como un loco para que llegase esta oportunidad, y cuando salí mi única idea era esa, pero poco a poco iba perdiendo la fe», manifiesta el jugador cangués, que tras abandonar O Gatañal estuvo dos años en el Eivissa y otros dos en el Novás, en la División de Honor Plata, antes de que Domínguez lo recuperase para la élite en el Anaitasuna. Y ahora respalda su vuelta a casa.

«Quique me cita para hablar conmigo. Siempre recordará ese momento, lo que tomó él, lo que tomé yo... Él es un entrenador que siempre es muy atento con los jugadores, y pensé que me iba a preguntar cómo me iba encontrando y esas cosas», relata. Pero la conversación era para preguntarle si querría acompañarlo en su aventura en el Cangas. «Ese día estuve llorando, el siguiente también. Para mí fue increíble. Lloré de desahogo por haber estado cinco años partiéndome el alma para volver», subraya. Su agradecimiento al técnico pontevedrés es evidente. «A mí me marcó mucho Pillo porque me dio la oportunidad y fue un entrenador increíble, pero con Quique es lo más cerca que he estado de volver a sentir esa pasión por el balonmano, y que ahora cuente conmigo ya es un doble agradecimiento», apunta.

Pablo Castro en su última temporada en el Cangas, la 2019-2020, en un duelo ante el Puerto Sagunto. / Santos Álvarez

Pablo Castro llegó esta temporada al Anaitasuna debido a la salida de Antonio Bazán hacia el Barcelona. Con el equipo navarro el cangués se convirtió en una de las alternativas en el sistema defensivo de Domínguez, sumando muchos minutos en el centro de la defensa y dando algún relevo a Aitor García en el juego ofensivo, aunque no ha sido esta su especialidad. Castro anotó 10 goles.

Del Pablo Castro que salió de Cangas al que llega ahora asume que hay un cambio notable. «Soy un jugador más maduro, pero mantengo la misma ilusión. Al marcharme me fui con miedos e inseguridades por creer que no había estado a la altura, pero he ido creciendo y superando eso», señala. Mayor cambio ha percibido en el club. «El crecimiento que le he visto ha sido espectacular. Me fui de un club humilde y muy trabajador para llegar a uno más sólido, serio, que no le tiene que envidiar a ningún otro de Asobal. Con la mejor afición de España y con un pueblo que se vuelca», relata.

Cuenta ya las horas para su redebut. «Mis tres sobrinos son unos incondicionales de O Gatañal. Si antes jugaba al balonmano porque me gustaba, ahora estoy el doble de motivado porque defenderé los colores que tanto echaba de menos», sentencia.

Con Castro, el Frigoríficos del Morrazo cierra su segunda línea y cuenta ya con un total de 13 jugadores confirmados para la próxima temporada, que son los porteros Suljevic, Mateo y Javi Fernández; los extremos derechos D’Antino y Gallardo; los extremos izquierdos Arnau y Arón Díaz; los pivotes Quintas, Javi García y Pablo Castro; los centrales Santi López y Manu Pérez; y el lateral derecho Gayo. Los esfuerzos se centrarán ahora en completar la primera línea con la llegada de tres o cuatro jugadores para ocupar los laterales. Uno de ellos será Samu Pereiro.