La junta de portavoces de Cangas no aclara el futuro del edil Eugenio González

La junta de portavoces del Concello de Cangas convocada a instancias del PP para tratar de poner luz sobre el caso del concejal del PSOE Eugenio González, detenido la semana pasada por supuesto tráfico de influencias y usurpación del estado civil no cumplió los propósitos. PP y Alternativa dos Veciños (AV) critican que el Gobierno no haya sido más diligente a la hora de informarles y siga sin aportar datos, mientras que los grupos del tripartito (BNG, PSOE y EU) sostienen que lo que saben es lo que se está publicando y no pedirán la dimisión del edil ni darán otros pasos excepto que el asunto llegue a la vía judicial. La reunión, celebrada a mediodía en el consistorio, entró en punto muerto al no haber aportaciones relevantes sobre lo publicado hasta ahora, y el propio implicado evitó pronunciarse al rematar, en poco más de media hora: "No hay nada nuevo".