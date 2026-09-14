María Brasa, fisioterapeura de suelo pélvico: «Veo mujeres que llevan 20 años con pérdidas de orina y piensan que es normal»

En Vigo solo existen dos clínicas que dan terapia para suelo pélvico de forma pasiva, es decir, sin que los pacientes tengan que realizar los ejercicios. Es una técnica posible gracias a un sillón que trabaja con campos magnéticos. María Brasa, que trabaja en Pelvii, cuenta que recibe a pacientes de toda Galicia, sobre todo de entre 40 y 50 años. Constata que todavía existe desconocimiento y pudor en torno a problemas que pueden condicionar durante años la vida cotidiana de mujeres y hombres.

¿Por qué hay que cuidar el suelo pélvico?

Es el conjunto de músculos, ligamentos y tejidos que se encarga de sostener la vejiga, el útero en el caso de las mujeres y también tiene importancia en los hombres por la próstata y el recto. En el día a día interviene en el control de la orina y las heces, en las relaciones sexuales y en la función sexual. Y hay algo que a veces olvidamos: también contribuye a la estabilidad de la pelvis y de la columna. Es importante conocerlo porque todavía hay mucho desconocimiento sobre esta zona. Además, aunque solemos asociarlo a las mujeres, los hombres tienen suelo pélvico exactamente igual. Lo que cambia es la forma en la que pueden aparecer las disfunciones.

¿Qué síntomas tendemos a considerar normales cuando en realidad pueden indicar que existe un problema?

Las pérdidas de orina se han normalizado mucho, sobre todo en personas mayores, y no hay que asumir que sean normales. También ocurre con el dolor en las relaciones sexuales, una vez descartadas otras patologías. Y estoy viendo mucho en consulta la urgencia, esa necesidad de ir al baño cada poco tiempo. Hay gente que lo normaliza porque su madre también va mucho al baño o porque sus amigas hacen lo mismo, pero no deberíamos tener ganas constantes de orinar. Hay personas que terminan limitando su vida por eso.

¿Cuándo deberíamos empezar a prestar atención?

En realidad, siempre. Muchas veces empezamos a preocuparnos cuando aparece un problema. En las mujeres suele aparecer el concepto de suelo pélvico cuando llega el embarazo o el parto, pero puede haber mujeres y hombres con disfunciones sexuales o dolores que tengan un componente muscular aunque no exista otra patología. Cuando aparecen molestias es importante hacer una valoración y saber qué está ocurriendo.

¿Los ejercicios de Kegel sirven para todo el mundo?

No, y eso es muy importante. No siempre existe debilidad; a veces sucede justo lo contrario y tenemos un aumento del tono muscular. Es como cuando tienes el cuello muy tenso: no te pones a trabajarlo a lo loco. Si tienes una musculatura del suelo pélvico demasiado tensa y empiezas a hacer contracciones, puedes aumentar todavía más ese tono. Hay casos en los que los ejercicios de Kegel están contraindicados. Por eso es importante que un profesional haga una valoración y determine cuál es realmente el problema.

¿Todavía existe mucha vergüenza a la hora de ir a consulta?

Sí. Cuesta decir «tengo incontinencia» o «me duele mantener relaciones sexuales». Hay personas que llevan muchísimo tiempo con un problema y nunca lo han hablado con nadie. Hace poco vino una mujer de unos 50 años que llevaba diez años sin mantener relaciones sexuales. Un día empezó a tener molestias, las siguientes veces tampoco fueron experiencias agradables y dejó de tenerlas. Nunca lo había hablado con nadie. En la valoración vimos que tenía un reflejo de cierre de la vagina cuando notaba algo y eso era lo que le generaba dolor. Creo que nos cuesta hablar de temas sexuales y también de cosas como la orina. Decir «me hago pis» genera vergüenza. Probablemente ahora se hable algo más del suelo pélvico, pero sigue existiendo pudor y también mucha falta de información. Si no sabes que lo que te sucede les pasa también a otras personas, puedes pensar que eres tú la rara. Y muchas veces los problemas empiezan poco a poco: primero son unas gotas y se normalizan, hasta que un día te ríes con una amiga o corres para coger el autobús y tienes una pérdida importante. Es entonces cuando dices: «Esto ya es un problema».

La mayoría de sus pacientes tienen entre 40 y 50 años. ¿Influye la menopausia? ¿Y qué ocurre después del parto?

Con la aparición de la menopausia empiezan a aumentar determinados problemas. Y después del parto también falta orientación. Durante el embarazo existe preparación al parto, pero después puede haber cierta sensación de abandono. Si no buscas información o determinados profesionales, falta orientación sobre qué hacer y sobre qué síntomas forman parte de una recuperación normal y cuáles no. Hay mujeres que vienen aquí cuyos hijos tienen 20 años y llevan 20 años con incontinencia porque pensaban que era normal. Después de un parto existe un proceso natural de recuperación y hay cambios, pero no puede considerarse normal que veinte años después sigas con pérdidas y entonces empieces a buscar una solución porque nadie te habló antes del tema.

¿Cada vez van más hombres?

Últimamente me están llegando bastantes, sobre todo después de prostatectomías. Se operan y en algunos casos la rehabilitación llega meses después, mientras esas personas tienen incontinencia. Eso puede paralizarte la vida. Quien puede permitirse pagar un fisioterapeuta privado tiene esa posibilidad, pero quien no puede se encuentra mientras tanto utilizando un pañal y con una hoja de ejercicios sin saber siquiera si los está haciendo correctamente.

La lista de espera del Sergas para este tipo de rehabilitación es larga. ¿Le llegan muchos pacientes por ese motivo?

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Sí. Tengo pacientes que vienen después de haberlo intentado por la Seguridad Social. No sabría decir cuánto tiempo hay de lista de espera para suelo pélvico, pero en general falta atención y recursos de fisioterapia en la sanidad pública. Hay pacientes que me cuentan que reciben pocas sesiones y otros, como ocurre con algunas prostatectomías, a los que la rehabilitación les llega meses después. No es un problema de los profesionales, sino de que faltan recursos. Y con el posparto ocurre algo parecido: hay mucha preparación para el parto, pero después puede haber cierta sensación de abandono si la mujer no busca por su cuenta información o determinados profesionales.