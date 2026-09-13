Un taxista se desmaya al volante y choca contra varios vehículos en Vigo sin causar heridos
El suceso se produjo en la calle la calle Escultor Gregorio Fernández
Un taxista sufrió un desvanecimiento mientras circulaba por la calle Escultor Gregorio Fernández, en Vigo, lo que provocó que perdiese el control del vehículo y chocase contra varios coches.
El accidente, ocurrido en la noche de este domingo 13 de septiembre, provocó un importante despliegue de los servicios de emergencia. Hasta la zona se desplazaron efectivos sanitarios y policiales.
Pese a la aparatosidad del accidente y a que el taxi impactó contra varios vehículos, no se registraron heridos, una circunstancia especialmente afortunada teniendo en cuenta que el suceso tuvo lugar en una vía urbana y junto a una zona peatonal.
El conductor fue atendido tras el desvanecimiento, mientras los servicios de emergencia aseguraron la zona y comprobaron los daños ocasionados en los vehículos implicados.
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