Vigo inicia la humanización de la calle Soutomaior con una inversión de 341.000 euros

El Concello de Vigo ha iniciado este martes las obras de humanización de la calle Soutomaior, en el barrio de Coia, una actuación presupuestada en 341.000 euros y con un plazo de ejecución de seis meses. El alcalde, Abel Caballero, destacó que se trata de una «remodelación total de la calle» que permitirá mejorar la accesibilidad y renovar por completo los servicios urbanos.

Los trabajos incluyen la sustitución de las redes de saneamiento y pluviales, la renovación de las canalizaciones, la instalación de nuevo alumbrado y mobiliario urbano, la creación de zonas ajardinadas y la reposición de la pavimentación.

Además, el proyecto prevé ampliar unas aceras que actualmente resultan insuficientes para garantizar la accesibilidad y reorganizar las plazas de aparcamiento para optimizar el uso del espacio público. «Hay que renovar los servicios, el mobiliario urbano, la jardinería, el alumbrado y la pavimentación», resumió el regidor durante la presentación de la actuación.

Con el inicio de estas obras, el Concello mantiene en ejecución tres proyectos de humanización en el barrio de Coia. A la intervención de Soutomaior se suman las de la calle Tomiño, iniciada hace dos semanas con un presupuesto de 600.000 euros, y la de Mondariz, cuyos trabajos comenzaron el pasado mes de julio con una inversión de 780.000 euros. En conjunto, las tres actuaciones movilizan cerca de 1,7 millones de euros en el barrio.

Calle Pazo

Caballero avanzó además que la próxima junta de gobierno aprobará el proyecto para reactivar la humanización de la rúa Pazo, una obra que quedó paralizada tras la renuncia de la empresa adjudicataria por problemas de insolvencia. Según explicó, el objetivo es completar las actuaciones pendientes y poner de nuevo en marcha unos trabajos que permitirán ampliar las zonas peatonales y semipeatonales de la calle.