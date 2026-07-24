Bandas y corales animan el verano en Vigo

Bajo los lemas «Vigo, un mar de bandas» y «Vigo, un mar de corais», el Concello de Vigo anuncia la programación de los Conciertos de Verano. Presentan un amplio calendario de actuaciones musicales que se repartirán entre los meses de julio y agosto.

La Praza da Princesa ejercerá de escenario principal para los conciertos de bandas de música, donde actuarán agrupaciones musicales de Vigo y de otros municipios gallegos. Además, se anuncian otros conciertos repartidos por distintos barrios y parroquias.

Conciertos de bandas y corales en Vigo / FdV

Por otro lado, los coros polifónicos actuarán en lugares emblemáticos como la Basílica-Concatedral de Vigo, la Praza de Galegos Ilustres y la Finca de San Roque. En estos conciertos participarán diferentes corales de la ciudad, ofreciendo una programación variada que pone en valor la tradición coral y el patrimonio musical de Vigo.

Noticias relacionadas

La amplia oferta de conciertos, gratuitos y distribuidos por diferentes espacios de la ciudad, invita a vecinos y visitantes a disfrutar de la música y fomenta la participación en actividades culturales al aire libre.