Bandas y corales animan el verano en Vigo
La ciudad apuesta por la cultura con un verano lleno de actuaciones musicales al aire libre
Bajo los lemas «Vigo, un mar de bandas» y «Vigo, un mar de corais», el Concello de Vigo anuncia la programación de los Conciertos de Verano. Presentan un amplio calendario de actuaciones musicales que se repartirán entre los meses de julio y agosto.
La Praza da Princesa ejercerá de escenario principal para los conciertos de bandas de música, donde actuarán agrupaciones musicales de Vigo y de otros municipios gallegos. Además, se anuncian otros conciertos repartidos por distintos barrios y parroquias.
Por otro lado, los coros polifónicos actuarán en lugares emblemáticos como la Basílica-Concatedral de Vigo, la Praza de Galegos Ilustres y la Finca de San Roque. En estos conciertos participarán diferentes corales de la ciudad, ofreciendo una programación variada que pone en valor la tradición coral y el patrimonio musical de Vigo.
La amplia oferta de conciertos, gratuitos y distribuidos por diferentes espacios de la ciudad, invita a vecinos y visitantes a disfrutar de la música y fomenta la participación en actividades culturales al aire libre.
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