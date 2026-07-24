Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Emergencia nacional incendiosDesaconsejan baño CíesJuicio Villa de PitanxoVenta Metalships & DocksAtrapados velutinasComisiones fiestasVigo abole prostitución
instagramlinkedin

Bandas y corales animan el verano en Vigo

La ciudad apuesta por la cultura con un verano lleno de actuaciones musicales al aire libre

Actuación de la Coral Allegro, en el festival Vigo un mar de corais

Actuación de la Coral Allegro, en el festival Vigo un mar de corais

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Lucas Aguiar

Bajo los lemas «Vigo, un mar de bandas» y «Vigo, un mar de corais», el Concello de Vigo anuncia la programación de los Conciertos de Verano. Presentan un amplio calendario de actuaciones musicales que se repartirán entre los meses de julio y agosto.

La Praza da Princesa ejercerá de escenario principal para los conciertos de bandas de música, donde actuarán agrupaciones musicales de Vigo y de otros municipios gallegos. Además, se anuncian otros conciertos repartidos por distintos barrios y parroquias.

Conciertos de bandas y corales en Vigo

Conciertos de bandas y corales en Vigo / FdV

Por otro lado, los coros polifónicos actuarán en lugares emblemáticos como la Basílica-Concatedral de Vigo, la Praza de Galegos Ilustres y la Finca de San Roque. En estos conciertos participarán diferentes corales de la ciudad, ofreciendo una programación variada que pone en valor la tradición coral y el patrimonio musical de Vigo.

Noticias relacionadas

La amplia oferta de conciertos, gratuitos y distribuidos por diferentes espacios de la ciudad, invita a vecinos y visitantes a disfrutar de la música y fomenta la participación en actividades culturales al aire libre.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Vendidos a Omán dos gigantes de la pesca de 120 metros de eslora y antiguo pabellón de la URSS
  2. Gonzalo, el primer bebé vigués del Mundial que nació «en la prórroga»
  3. Decisión definitiva: Nueva Pescanova abandona el proyecto de cría de pulpos en cautividad en Canarias
  4. Reino Unido activa su plan de gestión del pulpo para explotar la «plaga» a escala industrial: sus lonjas facturan ya más de 1 millón de euros por día
  5. Rescatados y trasladados a Toralla dos jóvenes que hacían kayak en la ría de Vigo, uno de ellos con la embarcación a punto de hundirse
  6. Caseros de Vigo cobran 300 euros de suplemento por pareja en los alquileres de habitaciones
  7. Detienen en Cambados al narcotraficante Ramón Canto Nine, «Moncho Vilaboa»
  8. Un conductor embiste marcha atrás a un coche de la Policía Local de Salceda tras una persecución

Bandas y corales animan el verano en Vigo

Bandas y corales animan el verano en Vigo

La Guardia Civil detiene a una persona e investiga a otra por causar el incendio de Ávila

La Guardia Civil detiene a una persona e investiga a otra por causar el incendio de Ávila

Caballero condiciona al copago de Xunta y Diputación atraer vuelos a Peinador y señala estas seis posibles rutas

Caballero condiciona al copago de Xunta y Diputación atraer vuelos a Peinador y señala estas seis posibles rutas

El PP de Vigo pide cambiar el modelo de financiación de la vivienda municipal

El PP de Vigo pide cambiar el modelo de financiación de la vivienda municipal

La Festa da Navalla dio el pistoletazo de salida

Ourense reclama más ambulancias medicalizadas para paliar la 'discriminación territorial' con el resto de Galicia

Ourense reclama más ambulancias medicalizadas para paliar la 'discriminación territorial' con el resto de Galicia

Destinan casi 900.000 euros a mejorar la seguridad vial en Valga

Destinan casi 900.000 euros a mejorar la seguridad vial en Valga

Chamosa se cuelga el bronce tras una final agónica en Málaga

Chamosa se cuelga el bronce tras una final agónica en Málaga
Tracking Pixel Contents