Galerías históricas
Aquellas piscinas en las que aprendimos a nadar
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Las primeras grandes piscinas en Vigo se construyeron a finales de los años 60 dentro de ambiciosos complejos deportivos que centralizaban el creciente interés por la natación en la ciudad. El Náutico y As Travesas hicieron resonar el nombre de la urbe olívica en toda España por la gran categoría de sus recintos acuáticos. Años después, a mediados de los 70, se abrieron las piscinas del Complejo Deportivo de Samil, frente a la playa, en el lugar que hoy en día ocupan las pistas de tenis. En los años 80 y 90, la Sociedad Recreativa Cultural de O Calvario (ahora Centro Social de O Calvario) disponía de una piscina al aire libre en la que también se impartían cursos.
Piscina del Complejo Deportivo Municipal de As Travesas en 1969.
Piscina del Complejo Deportivo Municipal de As Travesas en 1969.
Piscina de As Travesas, en 1982.
Vista aérea de la piscina de As Travesas dentro del recinto deportivo municipal.
Piscina de As Travesas, en 1982.
La piscina de As Travesas, ya tras su remodelación y cubierta, en 1990.
Obras de construcción de la piscina del Real Club Náutico en 1966.
La piscina del Náutico en las fechas de su inauguración en 1967.
Nadadoras en una competición en el Náutico en 1974.
Nadadoras en una competición en el Náutico en 1982.
Un campeonato celebrado en el Náutico en 1983.
Competición en la piscina del Náutico.
Curso de natación para niños en la piscina del Náutico en 1989.
Vista aérea del edificio y del entorno del Real Club Náutico.
Vista aérea del Real Club Náutico de Vigo en 1997.
Vista aérea del Real Club Náutico de Vigo en 1997.
Vista aérea del complejo deportivo de Samil, con sus piscinas, en 1980.
Una de las piscinas para niños de Samil, ubicadas donde hoy se hallan las pistas de tenis, en 1982.
Otra de las piscinas de Samil, ya desaparecidas, en una imagen de 1982.
Otra de las piscinas de Samil, ya desaparecidas, en una imagen de 1982.