Aquellas piscinas en las que aprendimos a nadar

Las primeras grandes piscinas en Vigo se construyeron a finales de los años 60 dentro de ambiciosos complejos deportivos que centralizaban el creciente interés por la natación en la ciudad. El Náutico y As Travesas hicieron resonar el nombre de la urbe olívica en toda España por la gran categoría de sus recintos acuáticos. Años después, a mediados de los 70, se abrieron las piscinas del Complejo Deportivo de Samil, frente a la playa, en el lugar que hoy en día ocupan las pistas de tenis. En los años 80 y 90, la Sociedad Recreativa Cultural de O Calvario (ahora Centro Social de O Calvario) disponía de una piscina al aire libre en la que también se impartían cursos.

FdV 1 19

Piscina del Complejo Deportivo Municipal de As Travesas en 1969.

Piscina del Complejo Deportivo Municipal de As Travesas en 1969.

FdV 2 19

Piscina de As Travesas, en 1982.

Vista aérea de la piscina de As Travesas dentro del recinto deportivo municipal.

Rivas 3 19

Piscina de As Travesas, en 1982.