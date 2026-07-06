El BNG molesto por los recortes en la sanidad pública

«No hay excusas respecto a la falta de profesionales, lo que hay es una nula voluntad política, precariedad estructural y un castigo sistemático a la sanidad pública en Vigo para favorecer el negocio privado.». Así lo denunció este lunes la diputada y portavoz de Sanidad del BNG, Montse Prado, en respuesta a la decisión del Sergas de cerrar 180 en los hospitales Álvaro Cunqueiro y Meixoeiro, a la suspensión de 18 intervenciones quirúrgicas por falta de enfermeros y a los recortes en la atención en los centros de salud. Del mismo modo acuso a la Xunta de «asfixiar» un verano más a la Atención Primaria en Vigo, con cnetros de salud «bajo mínimos» y sin citas disponibles para este mes de Julio.

Por su parte, el portavoz municipal en Vigo, Xabier P. Iglesias, acusó al PP de "pretender bajar la persiana" de la sanidad pública de Vigo un verano más. «Como si las enfermedades cogiesen vacaciones o como si las viguesas y los vigueses no tuviesemos derecho a salud en los meses de calor», reprochó. Igrexas critica a Rueda preguntándose hasta donde va a llegar la «política de recortes y privatizaciones», que a su juicio convirtió Vigo y su área en la "zona cero" del desastre sanitario.

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Además, el portavoz municipal del BNG recordó los más de 15 años de «castigo» de la Xunta del PP contra la sanidad pública viguesa, privatizando el Hospital Álvaro Cunqueiro «recortado y con un sobrecoste de 470 millones de euros» y con el contrato singular de Povisa, que perpetúa una atención sanitaria «segregada y de dos velocidades».