As Travesas premia al comercio local
AETRAVI entregó cinco abonos para el Festival PortAmérica entre los clientes que participaron en la campaña "O meu barrio, O meu estilo"
Lucas Aguiar
La Asociación de Comerciantes e Empresarios de As Travesas, AETRAVI, celebró este lunes el acto de entrega de premios de la campaña de dinamización comercial "O meu barrio, O meu estilo" , iniciativa desarollada durante el mes de junio para fomentar las compras en los establecimientos del barrio y dar visibilidad al comercio local a través de las redes sociales.
El acto se celebró en el establecimiento 123Wash, en la calle Pintor Laxeiro, con la asitencia de la delegada territorial de la Xunta en Vigo, Ana Ortiz; el presidente de AETRAVI, Iván Iglesias; la vicepresidenta de la asociación, Ana Diéguez; las personas premiadas y distintos representantes de establecimientos participantes.
Los cinco ganadores recibieron un abono para los tres días del Festival PortAmérica. Los afortunados fueron Marta Rodríguez, por su participación vinculada a C. Estética Lucybel; Sira March, por Ecosalón Judith Arcobaleno; Rosana Cameselle, por Gimnasio Body & Mind; Nuria García, por Sensus By Ana; y Sofía Rosendo, por Patapum.
La campaña invitaba a las personas a realizar compras en los comercios adheridos y compartir su experiencia en las redes sociales para entrar en el sorteo de los abonos.
Desde AETRAVI destacan la buena acogida de la campaña y agradecieron la implicación de los comnercios adheridos, así como la gran participación de las personas que se sumaron a la iniciativa. Además, "O meu barrio, O meu estilo" contó con la colaboración de la Xunta de Galicia, del Comercio Galego y del Concello de Vigo, dentro de las acciones de dinamización comercial para seguir impulsando el Centro Comercial Aberto As Travesas.
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