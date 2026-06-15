Alba Villar / Pablo Hernández Gamarra

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

Vigo amanece este lunes cubierto de niebla

Los vigueses pasan de llenar Samil a no ver el sol en menos de 24 horas. La ría de Vigo amanece cubierta de niebla después de un fin de semana con máximas por encima de los 30 grados e incómodas noches tropicales.

Si durante la tarde de ayer ya empezaba a refrescar y algunos cambiaban la toalla en la arena por el fular sobre los hombros, este lunes el calor da un respiro. Se esperan máximas de 25 °C en la ciudad olívica y mínimas que nos dejarán dormir con unos frescos 17 °C. La niebla podrá abandonarnos durante la tarde, pero la previsión es que regrese por la noche y durante la mañana del martes. Más información