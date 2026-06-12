El IIM-CSIC saca los laboratorios a la calle para celebrar su 75 aniversario

El Instituto de Investigaciones Marinas (IIM-CSIC) planta sus laboratorios al otro lado de la calle para mostrar a escolares y ciudadanos el trabajo que realizan cada día en diferentes ámbitos de las ciencias marinas. Con motivo del 75 aniversario del centro, la Alameda de Eduardo Cabello, en Bouzas, acogió este viernes una jornada maratoniana de talleres científicos con experimentos y experiencias para todas las edades.

Durante la mañana, estudiantes de 5º y 6º de Primaria de varios centros educativos participaron en un recorrido con actividades adaptadas a su edad para descubrir la labor de los científicos del IIM para resolver los «retos» actuales vinculados «al océano, la biodiversidad marina, la acuicultura, la genética o el cambio ambiental».

Y, por la tarde, el laboratorio urbano se abrió a ciudadanos de todas las edades que, a pesar de las altas temperaturas, no dudaron en acercarse a los talleres.

Un niño disfruta observando a través de un microscopio. / Alba Villar

Tampoco se perdió la jornada el vicepresidente de Organización y Relaciones Institucionales del CSIC, Carlos Closa, que destacó el carácter «puntero» del IIM en la investigación marina. Destacó que el centro ha unido a su «componente pesquero» más tradicional una orientación más reciente hacia la alimentación y los aspectos socioeconómicos vinculados al océano y sus recursos.

Y reivindicó la necesidad de potenciar «la cultura científica y la divulgación», una misión muy presente en el IIM, en el contexto actual de «bulos y mentiras».

Por su parte, la directora del instituto, Beatriz Novoa, se refirió a la importancia de que los investigadores salgan de sus laboratorios para «mostrar a la sociedad» lo que hacen y que los ciudadanos «perciban que el gasto en ciencia es una inversión».

Animó a los vigueses a acercarse a los científicos -«No somos extraterrestres», bromeó- y a ser conscientes de que la ciudad cuenta con «un instituto superpuntero en ciencias marinas que investiga todo lo que tiene que ver con el mar: oceanografía, biodiversidad, ecología, pesquerías, acuicultura o revalorización de residuos».

La Alameda de Bouzas, convertida en un gran laboratorio al aire libre. / Alba Villar

Entre las actividades diseñadas por los investigadores del IIM-CSIC figuran la observación de embriones y ejemplares adultos de pez cebra, experiencias para descubrir la sorprendente biología del mejillón y su alimentación, la identificación de especies a partir de restos óseos, talleres sobre el papel del ADN en la biodiversidad y la conservación y también sobre los efectos de la acidificación oceánica sobre los organismos marinos.

La jornada divulgativa forma parte del programa de actividades organizado por el Instituto de Investigaciones Marinas con motivo de su 75 aniversario y «refleja su compromiso con la divulgación científica, la transferencia de conocimiento y el fortalecimiento de los vínculos entre ciencia y sociedad».

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En el marco de esta celebración, el IIM ya organizó los días 27 y 28 de mayo un encuentro en Vigo de todos los centros del CSIC vinculados a la ciencia marina para poner en valor el ecosistema de la ciudad en este ámbito y establecer un espacio de «unión y diálogo» con el resto del país.